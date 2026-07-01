El Banco Central de Bolivia (BCB) ratificó que todas las transacciones realizadas con tarjetas de crédito y débito en el exterior continuarán efectuándose al tipo de cambio referencial del dólar flexible, con el objetivo de brindar mayor certidumbre a los usuarios del sistema financiero.

Dólar flexible

La aclaración surge luego de que en las últimas horas circularon versiones y especulaciones sobre el mecanismo de conversión que se aplicará a las operaciones internacionales.

Actualmente, el tipo de cambio referencial del dólar se mantiene en Bs 9,76 por unidad, valor publicado diariamente por el Banco Central en coordinación con las entidades financieras.

Compras en el exterior

Desde el ente emisor explicaron que todas las compras y pagos efectuados con tarjetas fuera del país se procesarán utilizando este valor oficial, descartando la aplicación de otros tipos de cambio.

"Son todas las operaciones que realiza la banca", explicó el presidente del Banco Central, David Espinoza, al referirse al funcionamiento del nuevo esquema cambiario.

Actualización diaria

La autoridad señaló que la publicación diaria del tipo de cambio busca fortalecer la transparencia y generar confianza entre la población.

"Nos estamos cuidando mucho de la transparencia y la reserva de esta información. Este dato será conocido por toda la población todos los días", afirmó.

El Banco Central reiteró que el valor referencial del dólar flexible será actualizado diariamente y estará disponible para que los usuarios conozcan el tipo de cambio aplicable a sus operaciones internacionales.

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