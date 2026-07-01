Sebastián Beccacece dejó de ser el director técnico de la selección de Ecuador tras la eliminación en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. La Tri cayó por 2-0 frente a México en el Estadio Azteca y puso fin a su participación en la máxima cita del fútbol.

En la conferencia de prensa posterior al encuentro, el entrenador argentino confirmó que su vínculo con la selección ecuatoriana llegó a su fin una vez concluida la participación mundialista.

"No pudimos cumplir con la hazaña que prometimos, que era hacer nuestro mejor Mundial. Por la responsabilidad que conllevó, mi contrato finalizaba cuando terminara el Mundial, y el Mundial terminó para Ecuador", expresó.

Beccacece recordó que asumió el desafío cuando la selección atravesaba un proceso de reconstrucción y destacó el crecimiento del equipo durante su gestión.

"Cuando iniciamos este camino, no había un rumbo marcado. Creo que mejoramos lo que se hizo en el pasado Mundial", afirmó.

El técnico también lamentó no haber podido cumplir con las expectativas que se habían generado en el país.

"Hoy es un día muy triste para todo el pueblo ecuatoriano porque se había despertado una enorme ilusión por todo lo que construimos durante este tiempo", señaló.

Pese al desenlace, el entrenador aseguró que le habría gustado continuar al frente del equipo y resaltó la unión del plantel, al que describió como una "hermandad extraordinaria". Asimismo, agradeció la entrega, el compromiso y el respeto de sus dirigidos, además del respaldo recibido por la afición ecuatoriana.

Los números de Beccacece al frente de Ecuador

Sebastián Beccacece asumió la dirección técnica de Ecuador en agosto de 2024 y puso punto final a su ciclo tras la eliminación en el Mundial 2026.

Durante su gestión dirigió 24 partidos, con un balance de nueve victorias, doce empates y tres derrotas. Bajo su conducción, la selección marcó 22 goles, recibió 11 y registró una efectividad del 54,2 %, cerrando un proceso que devolvió a Ecuador a una fase eliminatoria mundialista, aunque sin poder superar los dieciseisavos de final.

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