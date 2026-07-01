Inglaterra y RD Congo se juegan la vida en el Mundial: míralo desde las 12:00 por Red Uno

El Mundial 2026 entra en su etapa más apasionante. Este miércoles, Inglaterra y la República Democrática del Congo protagonizarán un duelo inédito por los dieciseisavos de final, con un solo objetivo: seguir con vida en la máxima cita del fútbol. El encuentro se disputará en el imponente Mercedes-Benz Stadium de Atlanta y podrá verse desde las 12:00 (hora de Bolivia) por la señal de Red Uno.

Será el primer enfrentamiento oficial entre ambas selecciones. El equipo dirigido por Thomas Tuchel parte como favorito gracias a la calidad de su plantel y al gran momento que atraviesan figuras como Harry Kane. Los ingleses llegan fortalecidos tras imponerse a Croacia en un partido que confirmó sus aspiraciones de pelear por el campeonato.

Del otro lado estará una de las grandes revelaciones del torneo. La República Democrática del Congo firmó una clasificación histórica luego de remontar un complicado partido frente a Uzbekistán y avanzar como uno de los mejores terceros del Grupo K. Ahora, el conjunto africano buscará escribir otro capítulo inolvidable y sorprender a uno de los candidatos al título.

RD Congo- Foto EFE

La cita es este miércoles 1 de julio desde las 12:00 (hora de Bolivia). La emoción está garantizada: en esta instancia no hay segundas oportunidades y el equipo que pierda se despedirá del Mundial.

Vive toda la pasión de este imperdible encuentro por la señal de Red Uno y acompaña cada minuto de un partido que promete emociones de principio a fin.

Mira la programación en Red Uno Play