¿Todavía no lo viste? Así fue el golazo que metió a Brasil en octavos (Video)

Cuando el partido parecía encaminado al tiempo suplementario, Gabriel Martinelli apareció para desatar la locura brasileña. El delantero marcó en el minuto 90+6 el gol que le dio a Brasil la victoria por 2-1 sobre Japón y el boleto a los octavos de final del Mundial 2026.

La jugada nació tras un error en la salida de la defensa japonesa. Rayan presionó, recuperó el balón y asistió a Bruno Guimarães, quien, con un toque preciso, dejó a Martinelli de frente al arco. El atacante definió con un remate cruzado al palo derecho del arquero Zion Suzuki, que no pudo evitar el tanto pese a su estirada.

Japón había golpeado primero gracias a Kaishu Sano, mientras que Casemiro igualó el marcador para mantener con vida a la Canarinha. Cuando todo indicaba que el encuentro se iría al alargue, apareció Martinelli para firmar el gol más importante del partido.

Con ese tanto agónico, Brasil selló su clasificación a los octavos de final y mantuvo intacto su sueño de conquistar una nueva Copa del Mundo.

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