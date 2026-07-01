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Mundial 2026

Belinda entregó el MVP a Julián Quiñones tras la victoria de México

La cantante mexicana fue la encargada de entregar el reconocimiento al Mejor Jugador del Partido a Julián Quiñones, figura en la victoria 2-0 sobre Ecuador. La emotiva postal rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

Red Uno de Bolivia

01/07/2026 9:40

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Belinda entregó el MVP a Julián Quiñones tras la victoria de México. Imagen captura.
Mundo

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México vivió una noche inolvidable en el Mundial 2026. Además de sellar su clasificación con un contundente triunfo por 2-0 sobre Ecuador, el delantero Julián Quiñones recibió el premio al Mejor Jugador del Partido (MVP) de manos de una de las artistas más queridas del país: Belinda.

La cantante mexicana fue la encargada de entregar el galardón al atacante, quien abrió el marcador y fue una de las grandes figuras del encuentro. La imagen del reconocimiento no tardó en hacerse viral y desató una ola de comentarios entre los aficionados.

Quiñones, nacido en Colombia y nacionalizado mexicano, volvió a demostrar por qué se ha ganado el cariño y el respeto de la afición. Su entrega, sacrificio y capacidad para aparecer en los momentos decisivos lo han convertido en una pieza clave del equipo tricolor.

La fotografía de Belinda junto al delantero simbolizó una noche perfecta para México: clasificación, una destacada actuación colectiva y el reconocimiento individual para uno de sus jugadores más determinantes.

Con el pase asegurado a la siguiente ronda, Julián Quiñones sigue consolidándose como uno de los futbolistas más importantes del conjunto mexicano y como uno de los nombres propios de este Mundial.

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