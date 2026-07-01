El drama que atraviesa Venezuela sigue agravándose. El Gobierno actualizó este miércoles el balance oficial del devastador doble terremoto que sacudió al país la semana pasada y confirmó que la cifra de fallecidos ascendió a 1.943, mientras que 10.571 personas resultaron heridas.

En el sexto día de operaciones de emergencia, el portavoz de la Asamblea venezolana, Jorge Rodríguez, destacó el trabajo de los equipos de rescate, que continúan removiendo toneladas de escombros con la esperanza de encontrar sobrevivientes.

Según el último informe oficial, 189 edificios colapsaron completamente, de los cuales 158 estaban ubicados en La Guaira, una de las zonas más golpeadas por la tragedia. Además, las autoridades estiman que cerca de 30.000 personas se encontraban en las localidades de Caraballeda y Catia La Mar cuando ocurrieron los sismos.

Foto EFE.

Las estimaciones fueron elaboradas a partir del censo poblacional, imágenes aéreas y testimonios de rescatistas y vecinos, contemplando tanto a residentes como a visitantes.

Rodríguez también informó que entre 13.400 y 13.500 personas lograron escapar por sus propios medios o con ayuda de familiares durante las primeras horas posteriores al desastre.

Más de 6.400 personas fueron rescatadas

Las labores de búsqueda permitieron rescatar 2.407 personas durante el primer día de emergencia. En la segunda jornada, con la incorporación de equipos especializados de todo el país y de brigadas internacionales, fueron salvadas 2.973 personas más.

Con el paso de los días, las posibilidades de encontrar sobrevivientes disminuyen considerablemente. Hasta el momento, 6.461 personas han sido rescatadas con vida, mientras los equipos mantienen las tareas en los sectores más afectados.

Foto EFE.

La ayuda internacional continúa llegando

Cuando se cumple una semana de la tragedia, Venezuela sigue recibiendo apoyo de distintos países y organismos internacionales para atender a cientos de miles de damnificados.

El equipo neerlandés de búsqueda y rescate urbano (USAR) anunció este miércoles el fin de su misión en territorio venezolano, al considerar que las probabilidades de hallar sobrevivientes bajo los escombros son muy bajas. Sus integrantes viajarán a Curazao antes de regresar a Países Bajos, donde serán sometidos a evaluaciones médicas y psicológicas.

Por su parte, la reina Letizia despidió en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a 44 cooperantes españoles y otros 20 integrantes de organizaciones humanitarias, quienes partieron rumbo a Venezuela para colaborar en la atención de los afectados.

Asimismo, despegó un avión con el equipo START (Equipo Técnico Español de Ayuda y Respuesta en Emergencias), que instalará un hospital de campaña con capacidad para atender hasta 100 pacientes por día. El centro brindará atención primaria, apoyo psicológico, asistencia obstétrica y procedimientos quirúrgicos de emergencia, reforzando la respuesta sanitaria en las zonas devastadas por el terremoto.

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