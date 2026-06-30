Lucas Trejo sedado y en shock tras perder a su familia en terremoto de Venezuela

El fútbol sudamericano se encuentra consternado tras confirmarse la peor de las noticias para el defensor argentino Lucas Trejo en territorio venezolano. Luego de 74 agónicas horas de búsqueda contrarreloj en los restos de un edificio en Playa Grande, los equipos de rescate hallaron sin vida a su esposa, Yanina Maranella, y a sus dos pequeños hijos, Aarón y Ainhoa.

El trágico desenlace fue comunicado oficialmente por el Club Sport Marítimo de La Guaira, institución en la que milita el experimentado futbolista. "Nos unimos al duelo que embarga al jugador Lucas Trejo por el sensible fallecimiento de su esposa, Yanina Maranella, y de sus hijos, Aarón y Ainhoa Trejo", expresó la entidad deportiva para manifestar su apoyo en este doloroso trance.

Un rescate que terminó en la peor pesadilla

De acuerdo al medio, Infobae, el terremoto del pasado miércoles 24 de junio sorprendió al deportista en Caracas, donde se encontraba concentrado con su plantel para disputar un compromiso de la Copa local. Al enterarse del sismo, Trejo se trasladó de inmediato a la zona afectada y colaboró activamente removiendo escombros junto a los voluntarios antes de recibir el alta médica que confirmó la desgracia.

Ante la magnitud de la pérdida, el estado de salud del zaguero central es de extrema delicadeza debido al impacto emocional sufrido. Su hermana, Karen Trejo, reveló públicamente que el jugador permanece internado y bajo asistencia farmacológica en un centro médico de La Guaira.

El desesperado pedido de la familia desde Argentina

"A Lucas le están sedando, está muy mal, y no tiene a ningún familiar; tienen que darle los cuerpos de sus hijos, de su esposa y venirse de nuevo a Argentina", relató la mujer en televisión. La familia del futbolista realiza un llamado de urgencia para poder viajar a Venezuela a acompañarlo antes de que se realice la cremación de los restos mortales.

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