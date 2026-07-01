Kylian Mbappé ya dejó atrás la goleada sobre Suecia y comenzó a palpitar el próximo desafío de Francia en el Mundial 2026. Tras liderar el triunfo por 3-0 con un doblete, el capitán de Les Bleus elogió a Paraguay y advirtió que será un rival de máxima exigencia en los octavos de final.

La selección francesa, dirigida por Didier Deschamps, enfrentará a la Albirroja luego de que el conjunto sudamericano sorprendiera al eliminar a Alemania en una dramática definición por penales, resultado que despertó el respeto de uno de los grandes candidatos al título.

En declaraciones a la transmisión oficial del encuentro, el delantero del Real Madrid dejó en claro que su equipo no caerá en excesos de confianza.

"Han demostrado ser un equipo al que hay que tomarse en serio".

Mbappé reforzó su mensaje recordando que, en una Copa del Mundo, cualquier selección puede dar la sorpresa.

"No hay partidos fáciles en el Mundial".

Francia quiere mantener el paso firme

Al analizar la victoria frente a Suecia, el goleador francés destacó la reacción del equipo tras un comienzo con algunas dudas y valoró la solidez mostrada durante el resto del compromiso.

"Comenzó una nueva competición y hemos jugado bien".

No obstante, reconoció que el inicio no fue el esperado.

"Tuvimos un inicio algo tímido".

El atacante explicó que Francia generó varias oportunidades antes de abrir el marcador y, una vez conseguido el primer gol, logró imponer su juego.

"Tuvimos ocasiones que podríamos haber aprovechado antes, pero así es el fútbol. Conseguimos marcar y controlamos el partido".

Con la confianza en alza y Mbappé atravesando un gran momento futbolístico, Francia buscará ahora superar a una Paraguay que llega fortalecida tras firmar una de las mayores sorpresas del Mundial y que intentará seguir haciendo historia en la competición.

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