Un cuantioso robo se registró durante la madrugada en una casa de préstamos, donde delincuentes sustrajeron joyas, celulares de alta gama, computadoras portátiles y otros objetos con un valor aproximado de Bs 200.000. El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento.

La propietaria relató que el antisocial ingresó al negocio tras realizar un hueco en el techo, desde donde accedió al interior para cometer el robo.

“Nos percatamos que se habían entrado a robar por el techo de mi tienda. Hicieron un hueco y se sacaron joyas de plata, oro, y lo que más me pesa es que se han llevado las prendas, porque es una tienda de préstamos. Se han llevado celulares de alta gama de todas las marcas y laptops”, manifestó.

La afectada expresó su preocupación debido a que gran parte de los objetos robados pertenecen a clientes que dejaron sus pertenencias como garantía de préstamos.

“¿Con qué cara les vamos a decir a los clientes que les devolvamos sus cosas? ¿De dónde vamos a sacar para devolverles?”, lamentó.

Según indicó, vecinos del sector informaron que alrededor de la medianoche observaron a siete personas en inmediaciones del negocio, aunque las imágenes de seguridad muestran que solo una ingresó al inmueble.

La propietaria estimó que las pérdidas ascienden a aproximadamente Bs 200.000, monto que, aseguró, representa el esfuerzo de varios años de trabajo.

“Es plata que nos ha costado años trabajarla. Da impotencia y rabia que vengan y se la lleven de la nada”, afirmó.

La denuncia ya fue presentada ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), que inició las investigaciones para identificar y capturar a los responsables.

“Esperemos que den con la persona que entró y que recuperen las cosas, que es lo que más nos importa. Que den con el paradero de estos maleantes, porque han sido varios los que han planificado esto”, concluyó la propietaria.

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