La Dirección General de Régimen Penitenciario anunció el inicio de investigaciones y procesos disciplinarios contra policías, funcionarios y privados de libertad que habrían participado en una celebración realizada dentro del penal de San Pedro, luego de que un video del evento se viralizara en redes sociales.

Medidas disciplinarias

El director general de la institución, Daniel Mérida, informó que se solicitó un informe detallado al director del recinto para esclarecer las circunstancias en las que se desarrolló la actividad, identificar a los responsables y determinar si existió vulneración de la normativa penitenciaria.

“Todos los policías que hayan sido partícipes van a ser puestos a disposición de los tribunales disciplinarios correspondientes. La persona que haya participado será sancionada de acuerdo con las instrucciones normativas”, afirmó la autoridad.

Según explicó, la investigación alcanzará al director del penal, al jefe de seguridad, al personal policial que se encontraba de servicio y a cualquier funcionario de Régimen Penitenciario que hubiera facilitado o participado en la actividad.

Mérida indicó que, de comprobarse responsabilidades, los efectivos policiales serán sometidos a procesos disciplinarios, mientras que los funcionarios penitenciarios enfrentarán investigaciones administrativas a través de las instancias de transparencia del Ministerio de Gobierno.

Respecto a los privados de libertad involucrados, señaló que también serán sancionados conforme al reglamento interno y se informará a las autoridades judiciales competentes sobre las faltas cometidas.

Video del 12 de mayo

La autoridad confirmó que el video correspondería a una actividad realizada el pasado 12 de mayo, presuntamente por el cumpleaños de un privado de libertad. Además, aseguró que el reglamento interno prohíbe este tipo de celebraciones con música y la participación de personas externas o personal de seguridad.

“Está completamente prohibido realizar este tipo de actividades dentro del recinto penitenciario de San Pedro”, enfatizó.

Asimismo, informó que se investigará cómo ingresaron equipos de sonido, bebidas y otros elementos observados en las imágenes, además de identificar quién grabó y difundió el video.

Finalmente, se anunció que reforzará los controles en todos los centros penitenciarios del país y recordó a los directores de los recintos que este tipo de actividades están prohibidas y serán sancionadas si vuelven a registrarse.

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