Quiroga rechaza designaciones fuera de la Constitución y cuestiona paro del TSJ

El expresidente y líder de la Alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga, cuestionó el proyecto de ley que circula en la Asamblea Legislativa para atender la situación del Órgano Judicial y advirtió que ninguna iniciativa puede vulnerar la Constitución Política del Estado.

Además, se refirió al anuncio de un paro del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), señalando que, aunque las demandas presupuestarias son legítimas, un poder del Estado no puede interrumpir sus funciones.

Quiroga afirmó que ha conocido un proyecto que, a su juicio, pretende resolver la crisis judicial mediante mecanismos similares a los aplicados durante el gobierno del expresidente Evo Morales. “Hemos visto un proyecto que circula en la Asamblea Legislativa, modelo de Evo Morales: meterle nomás y violar la Constitución”, sostuvo.

El exmandatario remarcó que todas las autoridades tienen la obligación de respetar la Constitución Política del Estado y rechazó cualquier intento de designar autoridades judiciales al margen de los procedimientos constitucionales.

Durante su intervención, Quiroga recordó que anteriormente criticó la prórroga de magistrados y las designaciones transitorias que, según dijo, se realizaron sin cumplir plenamente la Constitución.

Afirmó que la actual crisis judicial no puede solucionarse mediante nombramientos "a dedo" ni con medidas excepcionales que vulneren la institucionalidad.

“Todo dentro de la Constitución, nada fuera de ella”, enfatizó al señalar que tampoco respaldará prácticas que, en su criterio, reproduzcan mecanismos aplicados en anteriores gestiones.

Respalda ajuste presupuestario, pero rechaza el paro

Sobre el anuncio de un paro nacional del TSJ, Quiroga reconoció que el Órgano Judicial necesita un ajuste presupuestario, especialmente después del incremento de la inflación registrada en el último año.

Sin embargo, sostuvo que la continuidad del funcionamiento de los poderes del Estado está garantizada por la Constitución y no puede suspenderse mediante medidas de presión.

“El tema presupuestario lo comprendo. Hay legítimas reivindicaciones presupuestarias, pero un poder del Estado no puede parar. La continuidad institucional está por encima de todo”, afirmó.

Añadió que el presupuesto judicial debe ser debatido y atendido, pero consideró que un paro judicial “no es un recurso admisible en democracia”.



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