El magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Germán Pardo, afirmó que el anuncio de un posible paro del Órgano Judicial tiene como objetivo principal lograr un incremento presupuestario que evite el colapso del sistema de justicia en Bolivia.

Asimismo, descartó que las demandas estén vinculadas a incrementos salariales. Las declaraciones se producen tras una reunión nacional de emergencia en la que participaron autoridades de tribunales departamentales, el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Agroambiental.

Reclamo central: más presupuesto para el sistema judicial

Pardo explicó que el eje del conflicto es un proyecto de ley remitido a la Asamblea Legislativa que plantea una nueva asignación presupuestaria para el Órgano Judicial.

Señaló que el objetivo es garantizar el funcionamiento del sistema judicial mediante mayores recursos que permitan ampliar la cobertura de atención.

“El Órgano Judicial no va a mejorar con más computadoras o material logístico. Se requiere ampliar el servicio con más jueces, vocales y personal de apoyo jurisdiccional”, sostuvo.

Advertencia de colapso por falta de recursos

El magistrado advirtió que la actual capacidad del sistema es insuficiente. Indicó que en el país existen aproximadamente 1.300 jueces, cifra que considera limitada frente a la demanda judicial.

Esta situación, afirmó, genera retardación de justicia, mora procesal y sobrecarga de casos, lo que podría derivar en un colapso si no se atienden las demandas institucionales.

Paro como medida extrema y presión institucional

Pardo reconoció que el anuncio de paro no es una medida deseable, pero aseguró que surge como último recurso ante la falta de respuesta de la Asamblea Legislativa al proyecto presentado.

“La justicia tiene que ser continua e ininterrumpida, pero ha sido la única forma de que las autoridades escuchen”, señaló. El magistrado añadió que el Órgano Judicial busca que el proyecto sea debatido, aprobado o rechazado, pero no ignorado.

Descarta que el pedido sea por sueldos

El magistrado fue enfático en señalar que las demandas no tienen relación con incrementos salariales ni beneficios para la actual gestión judicial. “Esto no es para subir sueldos. Es un pedido para la población, porque la retardación de justicia afecta directamente a la ciudadanía”, afirmó.

Pardo explicó que el Órgano Judicial recibe alrededor del 0,35% del presupuesto del Estado, del cual cerca del 75% se destina a salarios, dejando pocos recursos para el funcionamiento institucional.

Como ejemplo, mencionó que la reducción del poder adquisitivo ha afectado incluso la compra de equipos básicos, lo que limita la operatividad del sistema.

Contexto: ultimátum y convocatoria al diálogo

El pronunciamiento se da tras la Reunión Nacional de Emergencia del Órgano Judicial, donde se definió un ultimátum de 20 días al Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa para atender las demandas del sector.

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