Tenía como destino Trinidad: intervienen avioneta y hallan fajos de dólares en El Trompillo

Un operativo de control al narcotráfico y delitos conexos realizado por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) derivó en la intervención de una avioneta en el Aeropuerto El Trompillo, en Santa Cruz, que tenía previsto despegar con destino a la ciudad de Trinidad.

Durante la inspección rutinaria, los efectivos encontraron en el equipaje del piloto un bolsón negro que contenía una considerable cantidad de dinero en dólares estadounidenses, organizados en aproximadamente 16 fajos de billetes de 50 y 100 dólares, según el informe oficial.

Ante el hallazgo, los agentes activaron de inmediato los protocolos correspondientes para el resguardo de los indicios, asegurando tanto el dinero como la aeronave intervenida.

Por disposición del Fiscalía de Sustancias Controladas, el piloto fue arrestado de manera preventiva con fines investigativos, mientras se iniciaron las pericias técnico-científicas, incluyendo pruebas de microaspirado, para determinar posibles vínculos con actividades ilícitas.

Las autoridades señalaron que la investigación continúa abierta con el objetivo de establecer el origen, destino y legalidad de los recursos económicos transportados, en el marco de la normativa vigente y las pesquisas por posibles delitos financieros o relacionados al narcotráfico.

Hasta el momento, no se ha informado la cifra exacta del dinero incautado ni si existen otros implicados en el caso.

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