Policía reforzará la seguridad en el Cristo de la Concordia y el cerro San Pedro tras alertas de comerciantes

La Policía Departamental anunció que intensificará los operativos y controles en el cerro San Pedro y el monumento del Cristo de la Concordia, uno de los puntos turísticos más importantes de la ciudad. La medida responde a las crecientes denuncias de las comerciantes de la zona, quienes alertaron sobre un incremento en los hechos delictivos en los últimos días.

El subcomandante departamental de la Policía, coronel Marcelo Acuña, explicó que, aunque no se cuenta con denuncias formales en los registros oficiales, la institución reaccionará de inmediato aprovechando el restablecimiento del orden tras la coyuntura social del país.

"Gracias a Dios estamos volviendo a un estado de normalidad dentro del marco de este Estado de Excepción. Vamos a intensificar nuestros patrullajes y el servicio de prevención a través de los planes '360 grados' y 'Mercado seguro'. También intensificaremos el patrullaje por la ciclovía y la zona del Cristo a través de la Policía Turística", afirmó la autoridad policial.

Mayor personal disponible tras los desbloqueos

El jefe policial pidió comprensión a la ciudadanía y detalló que la aparente disminución de uniformados en las zonas turísticas y comerciales se debió a que el contingente se encontraba resguardando las carreteras estratégicas para garantizar el libre tránsito y evitar bloqueos.

Al contar nuevamente con mayor disponibilidad de efectivos, el compromiso de la institución es devolver la tranquilidad a la población:

"Vamos a intensificar los patrullajes con la finalidad de que toda la ciudadanía pueda realizar sus actividades en un clima de paz, tranquilidad y, sobre todo, normalidad en nuestros centros de abasto", añadió Acuña.

Patrullaje en bicicletas para el cerro San Pedro

Como parte de la estrategia específica para la accidentada topografía de la serranía de San Pedro y los tramos de la ciclovía, las autoridades informaron que se optimizarán los recursos de movilidad sostenible para los uniformados.

Refacción de equipos: La Policía recibirá en las próximas horas un stock de bicicletas que fueron refaccionadas y puestas a punto.

Objetivo: Permitir que la Policía Turística realice rondas más dinámicas y efectivas por los senderos del cerro y la ciclovía, previniendo asaltos y resguardando tanto a visitantes locales como a extranjeros.

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