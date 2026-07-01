Policía busca a banda de delincuentes que se disfrazan para burlar la seguridad y saquear departamentos

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) se encuentra movilizada para capturar a los integrantes de una banda delincuencial que utilizaba disfraces para ingresar a edificios residenciales y perpetrar robos en los departamentos.

El subcomandante departamental de la Policía, coronel Marcelo Acuña, informó que se están extremando los esfuerzos para dar con el paradero de este grupo organizado, el cual ya ha logrado vulnerar la seguridad de al menos dos céntricos inmuebles multifamiliares.

"El caso está en proceso de investigación y se están extremando esfuerzos a través del uso de medios tecnológicos para poder dar con la identidad de estos sujetos y proceder con su aprehensión y captura, a fin de que respondan por los ilícitos cometidos", detalló la autoridad policial.

El 'modus operandi'

Según los primeros reportes, el uso de disfraces o indumentaria específica les permitía a los antisociales pasar desapercibidos e ingresar al área común del edificio. Una vez adentro y lejos de las miradas de los conserjes o guardias, procedían a actuar con violencia.

El objetivo: Edificios con múltiples departamentos.

La acción: Una vez en los pasillos internos, los delincuentes forzaban las puertas de los departamentos seleccionados para saquearlos.

Alerta por el uso de cerraduras digitales

A raíz de este caso, el coronel Acuña lanzó una advertencia clave a la población sobre el uso de la tecnología en la seguridad del hogar, sugiriendo que la banda podría estar aprovechando el descuido de los usuarios con sus cerraduras electrónicas.

"Debemos tener mucha precaución y mucho cuidado a quién damos las contraseñas, las claves y los passwords de estas chapas que tienen tecnología digital. Hay que cuidar el ingreso de las contraseñas" de manera digital, reflexionó el jefe policial, instando a los ciudadanos a cambiar regularmente sus códigos y no compartirlos con extraños o personal eventual.

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