Alcaldía cruceña descarta incremento del pasaje: “No existe ningún plan para modificar la tarifa”

La Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra descartó este miércoles cualquier incremento en la tarifa del transporte público urbano y aseguró que no existe ningún plan para modificar el costo del pasaje, en respuesta a las declaraciones de dirigentes del sector de los micreros sobre una posible alza.

El director de Planificación de Transporte Público del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra (GAMSC), Jorge Da Silva, fue enfático al señalar que la administración municipal no contempla cambios en la tarifa vigente.

“No existe ningún plan del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra de modificar la tarifa del transporte público urbano”, afirmó la autoridad durante una entrevista con Notivisión.

Da Silva explicó que el municipio mantiene un diálogo permanente con los representantes del transporte urbano y dijo comprender las dificultades que enfrenta el sector debido a la situación económica que atraviesa el país. Sin embargo, reiteró que esa realidad no implica una modificación del pasaje.

“Nosotros continuamente estamos en conversación con la dirigencia, entendemos la situación por la que enfrenta el país y todos los cambios que están habiendo, pero en este momento no tenemos ningún plan de modificar la tarifa en el transporte público”, sostuvo.

Respecto a la posibilidad de que los transportistas presenten un estudio técnico de costos para justificar un eventual incremento, la autoridad aclaró que el sector tiene la facultad de elaborar los análisis que considere necesarios, aunque la decisión final corresponde exclusivamente al Gobierno Municipal.

“Ellos tienen la potestad de hacer los estudios que consideren necesarios desde el punto de vista técnico, pero finalmente es el Gobierno Municipal el que define cuál es la tarifa”, precisó.

Finalmente, Da Silva envió un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía y reiteró que la Alcaldía no tiene previsto revisar el costo del pasaje.

“A la población, que esté tranquila, porque no existe ningún plan de revisar la tarifa del transporte público”, concluyó.

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