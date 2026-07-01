Filas persisten en Cochabamba: hay gasolina, pero el diésel sigue ausente

La crisis de abastecimiento de carburantes continúa movilizando a los conductores en la Llajta. En un recorrido realizado esta tarde por un surtidor de la Avenida 6 de Agosto, en la zona sur de la ciudad, se constató un panorama de contrastes entre la resignación y el alivio temporal de los usuarios.

Alivio para los vehículos a gasolina

Tras pasar varias horas en fila, los propietarios de vehículos particulares y motocicletas finalmente lograron abastecerse de gasolina. Aunque las hileras de motorizados todavía se extienden por varias cuadras, el flujo ha comenzado a regularizarse levemente en comparación con días anteriores.

Un motociclista que aguardaba su turno en el lugar expresó que la situación, aunque incómoda, muestra una ligera mejoría:

"Esperé unas dos horas, vine aquí porque está cerca de mi casa. Anteriormente esperaba un poco más, pero ahora está un poco más regular".

Transporte pesado en vigilia por diésel

La situación es drásticamente distinta para el sector del transporte pesado. A esta hora de la tarde, el surtidor no cuenta con diésel, dejando varados a decenas de camiones y choferes que pernoctaron en el lugar y llevan más de un día a la espera del carburante.

Los transportistas se ven obligados a mantener la vigilia a la expectativa de la llegada de una cisterna que distribuya el combustible específico para esta estación de servicio, sin tener una certeza clara del horario de arribo. Las horas de espera y las largas filas continúan siendo la constante para la población cochabambina que busca garantizar el combustible para sus fuentes de trabajo y transporte diario.

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