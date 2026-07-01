“Venezuela no está sola”: Rodrigo Paz destaca misión humanitaria boliviana

El presidente Rodrigo Paz expresó un mensaje de solidaridad con el pueblo venezolano tras los terremotos que afectaron a ese país y destacó la labor de la misión humanitaria boliviana enviada para apoyar en las tareas de asistencia y rescate.

A través de sus redes sociales, el mandatario afirmó que el dolor que atraviesa Venezuela conmueve profundamente a Bolivia y remarcó que, en momentos de emergencia, la solidaridad entre pueblos debe convertirse en un deber.

“El dolor que hoy atraviesa el hermano pueblo venezolano conmueve profundamente a Bolivia. En los momentos más difíciles, la solidaridad entre nuestros pueblos se convierte en un deber”, señaló Paz.

Reconocimiento a rescatistas y Fuerzas Armadas

El presidente destacó que rescatistas bolivianos y miembros de las Fuerzas Armadas ya se encuentran en Venezuela llevando ayuda humanitaria y asistencia a las familias afectadas.

Paz expresó su reconocimiento a quienes forman parte de esta misión, resaltando su profesionalismo, valentía y vocación de servicio.

“Quiero expresar mi más profundo reconocimiento a cada uno de ellos. Llevan consigo el profesionalismo, la valentía y el compromiso de salvar vidas, la expresión más noble del servicio a la humanidad”, manifestó.

“Bolivia está a su lado”

En su mensaje, el mandatario pidió protección para los equipos bolivianos que cumplen labores humanitarias en territorio venezolano.

“Que Dios los proteja y los acompañe en cada paso. Que su entrega le recuerde al pueblo venezolano que no está solo”, expresó.

Finalmente, Rodrigo Paz cerró su mensaje con una frase de respaldo al pueblo venezolano:

“¡Venezuela no está sola! Bolivia está a su lado”.

La misión boliviana se suma a los esfuerzos de ayuda humanitaria desplegados tras la emergencia, con el objetivo de apoyar a las familias afectadas y acompañar las tareas de rescate y asistencia en las zonas golpeadas por los terremotos.

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