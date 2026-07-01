Pacientes oncológicos denuncian falta de medicamentos y dan cinco días de plazo a las autoridades

Pacientes del Hospital Oncológico se declararon en estado de emergencia debido al desabastecimiento de medicamentos esenciales para los tratamientos de quimioterapia y advirtieron que, si las autoridades no ofrecen una respuesta en un plazo de cinco días hábiles, analizarán asumir nuevas medidas de presión, entre ellas una huelga de hambre.

La representante de los pacientes, Lihetzer Zenteno, informó que, tras agotar las gestiones ante distintas instituciones, lograron identificar el “cuello de botella” que estaría provocando la falta de medicamentos en la farmacia del Sistema Único de Salud (SUS).

“Hemos agotado todas las instancias y enviado notas a todas las autoridades competentes. Ahora es necesario que todos los entes correspondientes se sienten en una mesa técnica para solucionar estos cuellos de botella y garantizar el abastecimiento de medicamentos”, manifestó.

Zenteno explicó que los pacientes entregaron un informe técnico a diversas autoridades, incluido el gobernador del departamento, con el objetivo de que convoquen a una reunión de coordinación que permita resolver la crisis.

Asimismo, advirtió que, si no existe una respuesta dentro del plazo establecido, los pacientes asumirán nuevas medidas de protesta.

“Caso contrario vamos a tener que tomar otras determinaciones y realizar otro tipo de movilizaciones porque los pacientes están sufriendo y ya no se puede seguir aguantando más”, señaló.

Entre los medicamentos cuya escasez preocupa a los pacientes se encuentran la mercaptopurina, utilizada en tratamientos pediátricos contra el cáncer; el filgrastim; medios de contraste y citostáticos como el carboplatino, cuya falta estaría provocando la interrupción de tratamientos de quimioterapia.

La situación también fue respaldada por padres de niños que reciben atención en el hospital. Una madre de un paciente pediátrico pidió a las autoridades atender el problema con urgencia.

“Exigimos que nos den los medicamentos. Principalmente por los niños que sufren. No hay medicamentos, no hay quimioterapia, incluso faltan jeringas. Ya basta que ellos sufran. Pedimos que se nos escuche y que nuestros niños puedan continuar con su tratamiento”, expresó entre lágrimas.

Los pacientes y sus familiares esperan que las autoridades de salud convoquen a una mesa técnica en los próximos cinco días para garantizar el abastecimiento de medicamentos y evitar que más tratamientos oncológicos sean suspendidos.

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