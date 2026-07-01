"El Estado se ahoga a sí mismo": la propuesta de Juan Pablo Velasco para reducir el aparato estatal

El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, publicó este miércoles un extenso pronunciamiento en sus redes sociales en el que cuestiona el modelo de administración centralizada del Estado boliviano y plantea una profunda reforma institucional para reducir el gasto público y fortalecer la autonomía financiera de las regiones.

En el texto, titulado "El Estado que se ahoga a sí mismo y lo que hay que hacer", la autoridad sostiene que el crecimiento del aparato estatal no se ha traducido en mejores servicios para la población.

"Voy a decir algo que todos saben pero pocos dicen en voz alta: más Estado no es igual a mejor Estado", escribió.

Velasco afirmó que Santa Cruz ha sido históricamente uno de los departamentos que más aporta a la economía nacional y volvió a defender la propuesta de una distribución equitativa de los recursos públicos.

"El 50-50 no es un capricho de Santa Cruz. Es la conclusión lógica de un diagnóstico que está a la vista de todos", señaló.

Propone reducir el tamaño del Estado

En su publicación, el gobernador argumentó que el problema del centralismo no responde únicamente a la gestión de los funcionarios, sino a una estructura que, a su juicio, resulta ineficiente para atender las necesidades de un país con realidades regionales diversas.

Según Velasco, el Estado mantiene numerosas instituciones que duplican funciones, incrementan los costos administrativos y reducen la capacidad de inversión en beneficio de la población.

"La propuesta es concreta y sin vueltas: es hora de achicar el Estado nacional. No por ideología, sino por eficiencia. No como castigo, sino como corrección necesaria", señaló.

Las instituciones que propone eliminar o fusionar

Como parte de su propuesta, planteó eliminar o fusionar varias entidades estatales, argumentando que sus funciones podrían ser asumidas por ministerios o por los gobiernos departamentales sin afectar la prestación de servicios.

Entre las instituciones mencionadas figuran:

ADSIB.

DIREMAR.

Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).

Boliviana de Aviación (BoA).

Unidad de Proyectos Especiales (UPC).

Agencia para el Gobierno Digital (AGD).

Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE).

Autoridad de Electricidad.

Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF).

EMPODERAR.

Instituto Plurinacional de Salud Familiar (IPSFA).

RESA.

Instituto del Seguro Agrario (INSA).

PRO-BOLIVIA.

Servicio Plurinacional de Registro de Comercio (SEPREC).

Autoridad de Fiscalización de Empresas (AEMP), junto con el Registro de Comercio.

Gestora Pública.

UNEFCO.

Bolivia TV.

Velasco sostuvo que los recursos destinados al funcionamiento de estas entidades podrían ser redistribuidos directamente a las regiones mediante el sistema de coparticipación.

Defensa del modelo 50-50

El gobernador volvió a insistir en la necesidad de modificar la distribución de los recursos fiscales entre el nivel central y las entidades territoriales autónomas.

A su criterio, transferir una mayor proporción de recursos a los departamentos permitiría mejorar la ejecución de proyectos y atender con mayor rapidez las necesidades locales.

Asimismo, afirmó que Bolivia cuenta con el marco legal y los instrumentos necesarios para impulsar una reforma de estas características, aunque consideró que hasta ahora ha faltado voluntad política para concretarla.

"Bolivia tiene el diagnóstico. Tiene los instrumentos. Tiene, en este momento, una oportunidad real de hacer lo que tiene que hacer. El cambio es posible. Se puede hacer. Y cuanto antes se haga, mejor le va a ir a todos los bolivianos", sostuvo.

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