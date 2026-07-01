Como parte de las medidas destinadas a impulsar la reactivación económica, el Gobierno nacional aprobó el Decreto Supremo 5646, que establece una reducción temporal del Gravamen Arancelario (GA) para la importación de mercancías comprendidas en el Arancel Aduanero Nacional.

La norma busca facilitar el ingreso de insumos, maquinaria, equipos y otros productos necesarios para fortalecer la producción, promover la inversión y dinamizar la actividad económica en el país.

¿Qué establece el Decreto Supremo 5646?

El decreto dispone una reducción del 5% en las alícuotas del Gravamen Arancelario para todo el universo de mercancías contempladas en el Arancel Aduanero de Importaciones 2026.

La medida estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2027.

Según la norma, las alícuotas se reducen de la siguiente manera:

Del 40% al 35% .

Del 35% al 30% .

Del 30% al 25% .

Del 25% al 20% .

Del 20% al 15% .

Del 15% al 10% .

Del 10% al 5% .

Del 5% al 0%.

¿Quiénes se benefician?

La reducción arancelaria favorecerá principalmente a:

Empresas importadoras.

Industrias que requieren materias primas e insumos.

Productores que importan maquinaria o equipos.

Sectores comerciales que dependen de productos del exterior.

Consumidores, si la disminución de costos se traslada al precio final de algunos productos.

¿Cuándo entra en vigencia?

El Decreto Supremo 5646 fue firmado por el Gobierno el 29 de junio de 2026 y entrará en vigencia el 6 de julio de 2026, según establece la disposición final de la norma.

Una medida para apoyar la reactivación económica

El Gobierno explicó que esta reducción de aranceles forma parte de un paquete de medidas de alivio económico adoptadas tras los bloqueos de carreteras registrados entre mayo y junio, que se prolongaron por más de 50 días y afectaron a distintos sectores productivos.

En días pasados, el presidente Rodrigo Paz anunció que se implementarían acciones para mitigar el impacto económico de esas movilizaciones.

En la misma línea, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, indicó que las medidas buscan ayudar a recuperar el capital de trabajo de empresas y productores, además de agilizar trámites y mejorar las condiciones para la actividad económica.

Con la reducción temporal del Gravamen Arancelario, el Ejecutivo espera facilitar las importaciones, incentivar la inversión y contribuir a la recuperación de los sectores más afectados por los recientes conflictos sociales.

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