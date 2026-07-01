A pocos días del inicio de las vacaciones invernales, la transitabilidad en gran parte de las carreteras de Bolivia volvió a la normalidad tras el levantamiento de los bloqueos registrados en semanas anteriores. Sin embargo, aún existen algunos tramos con restricciones, desvíos e incluso sectores intransitables debido a trabajos viales o afectaciones climáticas.

Si tienes previsto viajar, estas son las rutas donde debes tomar precauciones.

La Paz: restricción vehicular en Puente Chaco – Puente Villa

En este tramo continúa vigente una restricción vehicular debido a trabajos en la vía.

Horarios de restricción:

De 08:00 a 12:00 .

De 13:30 a 18:00 .

Aplica de lunes a sábado.

Las autoridades recomiendan planificar el viaje con anticipación y respetar toda la señalización instalada en el sector.

Santa Cruz: un tramo permanece intransitable

El sector San Lorenzo – Salinas continúa intransitable debido a una inundación registrada a la altura del Puente San Miguelito.

Se recomienda evitar esta ruta hasta que las autoridades confirmen su rehabilitación.

Santa Cruz: restricciones en Bermejo – La Angostura

Otro de los tramos con limitaciones es Bermejo – La Angostura, donde existe restricción vehicular por trabajos en la carretera.

Horarios habilitados:

Restricción de 08:00 a 11:30 .

Restricción de 14:00 a 17:30 .

Vigente de lunes a viernes.

Transportistas, productores y viajeros que utilizan esta vía deben considerar estos horarios antes de iniciar su recorrido.

Pando: circulación con desvíos

En el departamento de Pando continúan los trabajos de construcción y conservación vial en dos sectores:

Kilómetro 185 – La Floresta: circulación habilitada con desvíos por obras de construcción.

Conquista – El Sena: tránsito permitido con desvíos debido a trabajos de mantenimiento.

En ambos casos, las autoridades piden reducir la velocidad, respetar la señalización temporal y seguir las indicaciones del personal de obra.

El resto de las carreteras opera con normalidad

Fuera de estos sectores, la Red Vial Fundamental presenta transitabilidad normal, luego del levantamiento de los bloqueos que afectaron distintas regiones del país.

No obstante, las autoridades recomiendan consultar el estado actualizado de las rutas antes de viajar, especialmente durante el inicio de las vacaciones invernales, cuando se prevé un mayor flujo vehicular.

Asimismo, recuerdan conducir con prudencia, respetar los límites de velocidad y mantenerse atentos a los reportes oficiales sobre el estado de las carreteras para evitar contratiempos durante el viaje.

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