Trabajadores de Salud exigen a la Alcaldía el pago de salarios para evitar un paro de 24 horas este viernes

Los trabajadores de Salud anunciaron un paro de 24 horas para este viernes en protesta por el incumplimiento en el pago de dos meses de salarios y otras demandas laborales. La medida, según el sector, podría dejarse sin efecto si la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra regulariza los sueldos pendientes en las próximas horas.

La dirigente de los trabajadores de Salud, Esther Ortuste, explicó que la decisión fue asumida debido a la falta de respuesta de las autoridades municipales.

“Lamentamos informar esta situación. Los trabajadores en salud nos hemos visto en la necesidad de ingresar a un paro de 24 horas este viernes, ya que la Alcaldía hasta el día de hoy nos debe dos meses de sueldo. Ese es el motivo por el cual estamos ingresando a esta medida”, manifestó.

Ortuste señaló que, aunque otros sectores municipales ya recibieron sus pagos, los trabajadores de Salud no fueron priorizados, situación que generó el malestar entre el personal.

La dirigente indicó que todavía existe la posibilidad de evitar la medida de presión si la Alcaldía efectúa el desembolso de los salarios pendientes durante este jueves o hasta antes del inicio del paro.

“Estamos esperando que las autoridades de la Alcaldía puedan cancelar el sueldo en el transcurso del día o el día de mañana para evitar que podamos ingresar a un paro de 24 horas”, sostuvo.

Asimismo, informó que hubo acercamientos entre la dirigencia y las autoridades, por lo que esperan que las conversaciones permitan alcanzar un acuerdo que beneficie tanto a los trabajadores como a la población, evitando la suspensión de actividades.

Además del reclamo por los salarios, el sector advirtió que mantiene otra demanda pendiente relacionada con el bono viático de vacunación, un beneficio que, según los trabajadores, debe ser cancelado por la Gobernación hasta el próximo 6 de julio, fecha en la que se conmemoran los 74 años de los trabajadores en salud pública.

Ortuste advirtió que, de no cumplirse con ese compromiso, el sector analizará nuevas medidas de presión durante la próxima semana.

Hasta el momento, no existe una solución definitiva al conflicto, mientras los trabajadores mantienen su exigencia de recibir el pago de los salarios adeudados y del bono comprometido, con la expectativa de evitar que la población resulte afectada por la paralización de los servicios de salud.

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