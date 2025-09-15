Trabajadores en salud ratifican paro de 24 horas para este martes

Los trabajadores del sector salud ratificaron la realización de un paro de 24 horas para este martes, luego de que la reunión prevista para este lunes a las 10:00 en la Defensoría del Pueblo con autoridades de la Gobernación y la Alcaldía no se llevara a cabo debido a la inasistencia de los funcionarios.

“Lamentamos informar a la población que no hay cancelación del bono de vacunación que estamos exigiendo, queremos cumplimiento, se han hecho la burla de la defensora del pueblo, del Comité Cívico, porque no se han presentado ni el secretario de Salud de la Gobernación ni el secretario de Salud de la Alcaldía”, señaló Roberth Hurtado, representante de los movilizados.

“No nos quedó más que determinar los pasos que vamos a dar y que es un paro de 24 horas para mañana; y la próxima semana vamos a ingresar en un paro de 48 horas”, agregó Hurtado.

La medida de protesta responde a la exigencia del pago del bono por vacunación, un reclamo que los trabajadores mantienen desde hace varias semanas. Los hospitales oncológicos y los centros donde se atiende a pacientes renales también se sumarán a la medida, generando preocupación e incertidumbre entre los pacientes que requieren atención especializada.

Durante la jornada de mañana, además del paro, los trabajadores realizarán una movilización frente a la Gobernación como parte de sus acciones de protesta. Las autoridades de salud aún no han emitido un pronunciamiento oficial sobre la situación ni sobre el cumplimiento del pago del bono.

