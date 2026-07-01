Policía militar muere tras ser atacado a tiros durante una persecución en Corumbá

El policía militar Marcelo Pimenta, integrante del 6.º Batallón de la Policía Militar y del Grupo Táctico Especializado en Apoyo Motociclista (GETAM), falleció la noche del martes luego de recibir varios disparos durante una persecución contra hombres armados en la ciudad de Corumbá, estado de Mato Grosso do Sul, Brasil.

De acuerdo con los reportes preliminares, el operativo se originó en el municipio de Ladário, donde un grupo de sujetos armados abrió fuego contra una vivienda ubicada en el barrio Almirante Tamandaré. Aunque el ataque no dejó personas heridas, la Policía Militar desplegó un operativo para localizar el vehículo utilizado por los sospechosos.

Marcelo Pimenta. Foto: Redes sociales

La persecución continuó hasta el barrio Centro América, en Corumbá. Cerca de las 19:28, sobre la calle Totico de Medeiros, los agentes del GETAM intentaron interceptar el automóvil. En ese momento, los ocupantes del vehículo presuntamente dispararon contra los uniformados.

Marcelo Pimenta, quien brindaba apoyo al operativo a bordo de una motocicleta oficial, fue alcanzado por varios impactos de bala y perdió el control del vehículo, cayendo sobre la vía.

Sus compañeros acudieron de inmediato para prestarle los primeros auxilios y realizaron maniobras de reanimación antes de trasladarlo a un centro hospitalario. El agente ingresó en estado crítico, fue sometido a una intervención quirúrgica, pero sufrió un nuevo paro cardiorrespiratorio durante el procedimiento y falleció.

En redes sociales comenzaron a circular videos de cámaras de seguridad que muestran tanto el ataque armado contra la vivienda que dio origen al operativo como el momento en que el policía es alcanzado por los disparos durante la persecución.

Las autoridades brasileñas mantienen abiertas las investigaciones para identificar y capturar a los responsables del ataque que cobró la vida del efectivo policial.

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