Una bebé de aproximadamente un año fue encontrada gateando sola en plena madrugada en una calle de Brasil, en un hecho que generó conmoción y derivó en la detención de su madre.

El caso ocurrió en el barrio Barramares, en la localidad de Vila Velha, región de Grande Vitória, durante la madrugada del jueves. Cámaras de seguridad registraron a la niña desplazándose por la vereda, vestida solo con un pañal y sin ningún adulto cerca.

Una vecina fue quien encontró a la bebé y alertó de inmediato a la Policía.

Según su declaración, debido a la poca visibilidad, inicialmente pensó que se trataba de un perro. Sin embargo, al acercarse, descubrió que era una niña pequeña.

“La recogí en medio de la calle junto a un repartidor y la entregamos a la Policía”, relató la mujer, según medios locales.

La bebé habría recorrido al menos dos cuadras

Tras el rescate, policías y vecinos recorrieron las calles cercanas para intentar ubicar a los responsables de la menor, pero no encontraron a ningún adulto en las inmediaciones.

De acuerdo con los reportes policiales, la bebé habría recorrido al menos dos cuadras antes de ser encontrada.

Posteriormente, se dio intervención a los Servicios de Protección Infantil, que asumieron la guarda temporal de la niña y la trasladaron a un centro de acogida institucional.

La madre dijo que había ido a una fiesta

Horas después, la madre de la menor, una mujer de 34 años, se presentó ante la Policía y declaró que había salido a una fiesta con una amiga cerca de la medianoche.

Según su versión, dejó a la bebé bajo el cuidado de su hijo de 15 años. Al regresar a su vivienda, notó que la niña ya no se encontraba en la casa.

Ante estos hechos, la mujer fue detenida en flagrancia por abandono de persona y trasladada a la cárcel para mujeres de Cariacica.

La niña permanece bajo resguardo

Los Servicios de Protección Infantil informaron que la bebé permanece en un centro de acogida institucional, a la espera de que la Justicia determine quién quedará a cargo de su custodia.

Pese al susto, las autoridades indicaron que la menor no presentaba signos aparentes de violencia ni lesiones físicas.

“La niña no lloró en ningún momento. No presentaba lesiones aparentes ni señales de violencia. Fue trasladada a un hogar de acogida en Vila Velha para recibir todos los cuidados necesarios”, señalaron a medios locales.

El caso continúa bajo investigación, mientras las autoridades evalúan la situación familiar de la menor y las responsabilidades correspondientes.

Mira la programación en Red Uno Play