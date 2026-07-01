Cochabamba: 32 loros y un mono capuchino reciben una nueva oportunidad tras sobrevivir al tráfico ilegal

Un total de 32 loros y un mono capuchino permanecen en recuperación en el Refugio de Fauna Silvestre de la laguna Alalay, en Cochabamba, luego de ser rescatados en operativos contra el tráfico ilegal de animales silvestres.

El director de Medio Ambiente de la Alcaldía, Elvis Gutiérrez, informó que durante una intervención sorpresa realizada el pasado fin de semana en el mercado La Pampa fueron encontrados 29 loros abandonados por un comerciante reincidente, además de otros tres loros hallados en diferentes puestos de venta.

Gutiérrez dijo que el principal implicado ya había sido intervenido en anteriores operativos y volvió a escapar al advertir la presencia de las autoridades.

Indicó que, en coordinación con la Policía Forestal y de Preservación del Medio Ambiente (Pofoma), se realiza el seguimiento para identificar y capturar al comerciante e iniciar un proceso penal, debido a que la venta de fauna silvestre está prohibida por ley.

"La comercialización de animales silvestres tiene sanciones penales y no es la primera vez que esta persona evade los controles", señaló.

Loros son rehabilitados antes de volver a su hábitat

Las aves rescatadas corresponden a especies de tierras bajas. Muchas presentan daños porque les cortaron las alas para impedir que vuelen. Por ello, permanecerán bajo observación veterinaria hasta recuperar su estado de salud y, una vez rehabilitadas, serán trasladadas gradualmente a su hábitat natural.

Las autoridades recordaron que los loros no son animales domésticos y que mantenerlos en cautiverio les provoca daños permanentes.

Mono capuchino también fue rescatado

Al refugio también ingresó recientemente un mono capuchino, que, según la información preliminar, habría estado en poder de ciudadanos extranjeros e incluso era mantenido con pañales. El animal recibe atención especializada mientras las autoridades investigan quiénes fueron sus propietarios para establecer responsabilidades.

Rescatan 32 loros y un mono del tráfico ilegal en Cochabamba. Foto: GAMC

La Alcaldía informó que reforzará los operativos no solo en mercados, sino también en viviendas donde se denuncie la tenencia ilegal de fauna silvestre.

Las autoridades recordaron que estos delitos pueden ser sancionados con penas de entre tres y seis años de cárcel, por lo que exhortaron a la población a denunciar cualquier caso de comercialización o posesión ilegal de animales silvestres.

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