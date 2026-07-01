Usuarios del sistema B-SISA en Cochabamba expresaron su molestia por los cambios en el mecanismo de atención para la obtención o reposición de la etiqueta vehicular, debido a que ahora deben realizar doble fila y pasar por un proceso más largo que antes se realizaba de forma digital.

Los trámites se concentran inicialmente en las instalaciones de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), ubicadas en la calle Baldivieso, donde los usuarios deben acudir para solicitar una ficha o turno. Posteriormente, son derivados al punto de atención en la zona de La Chimba, lo que ha generado retrasos y mayor congestión.

Los afectados señalan que anteriormente el sistema permitía ingresar a una plataforma en línea, obtener un turno y acudir directamente a La Chimba para ser atendidos. Sin embargo, ese procedimiento ya no estaría funcionando.

“Vine a las tres de la madrugada desde Sipe Sipe para ser uno de los primeros. Ayer fui a La Chimba, pero me dijeron que primero debo venir a la ANH para que me den mi ficha”, relató un usuario afectado.

Otro ciudadano afirmó que antes podía gestionar el turno por internet y acudir con sus documentos, pero ahora debe hacer fila en la ANH sin certeza de atención inmediata. “Me dicen que la ficha puede ser para el mismo día o incluso para la próxima semana. Es un perjuicio para nosotros”, lamentó.

Las personas también denunciaron condiciones adversas durante la espera, como el frío, la falta de servicios básicos y la incertidumbre sobre los tiempos de atención. “He venido a las cinco de la madrugada, pero aquí primero tengo que hacer fila sí o sí, porque en los surtidores no me quieren cargar sin la tarjeta B-SISA”, indicó otro usuario.

Según los reclamos, el turno para ser atendido puede demorar hasta tres días, lo que ha incrementado la molestia entre transportistas y propietarios de vehículos.

Cabe recordar que anteriormente el punto de atención en La Chimba presentaba largas filas, pero estas habían disminuido tras la implementación de un sistema de reserva digital mediante código QR o enlace web de la ANH, que exigía programar la cita con al menos 24 horas de anticipación. Sin embargo, con el cambio actual, los usuarios denuncian que el proceso volvió a generar aglomeraciones y mayor tiempo de espera.

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