Taxistas aseguran que sólo el 50% del sector trabaja por la falta de combustible en La Paz

El sector de los taxistas denunció que la escasez de combustible continúa afectando seriamente su actividad, al punto de provocar que sólo el 50% de los afiliados puede trabajar con normalidad.

El ejecutivo de la Federación de Taxis y Radiotaxis, Orlando Quispe, explicó que muchos conductores permanecen varias horas o incluso días realizando filas para abastecerse de gasolina, lo que reduce el tiempo efectivo de trabajo y afecta directamente sus ingresos.

Perjuicios para el sector

Asimismo, señaló que la falta de abastecimiento también repercute en las tarifas del servicio, debido al incremento de los costos operativos y la reducción de la productividad.

“Dicen que ya no hay muchas filas, pero sigue habiendo. El abastecimiento todavía no es como debería ser y eso nos preocupa”, indicó

Por otra parte, los dirigentes de radiotaxis y taxis expresaron su preocupación por la situación financiera que enfrentan los conductores, quienes además deben continuar cumpliendo con el pago de créditos bancarios.

Piden soluciones al Gobierno

En ese sentido, solicitaron al Gobierno implementar un periodo de gracia que permita aliviar la carga económica mientras se normaliza el suministro de combustible.

El sector espera que el abastecimiento de carburantes se regularice en los próximos días para recuperar la normalidad en el servicio y evitar mayores pérdidas económicas.

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