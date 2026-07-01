Así se fabricaron los balones que ya ruedan en el Mundial 2026

Los balones que hoy ruedan en las canchas del Mundial 2026 no llegaron al torneo por casualidad. Antes de ser utilizados en la máxima competencia de selecciones, atravesaron un exigente recorrido de fabricación, pruebas técnicas y certificaciones internacionales.

En la ciudad de Sialkot, Pakistán, considerada uno de los principales centros de producción de balones del mundo, las fábricas trabajaron intensamente para responder a la demanda generada por la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Según un informe de Business Insider, alrededor del 70% de los balones que circulan internacionalmente se producen en este enclave industrial, donde funcionan cerca de 1.000 fábricas dedicadas a esta actividad.

Con la llegada del Mundial, algunas plantas ampliaron su ritmo de trabajo y operaron en doble turno para cumplir con los pedidos internacionales.

El proceso empezó con la vejiga del balón

La fabricación de cada balón profesional comenzó con el diseño del núcleo interno, conocido como vejiga. Esta pieza fue elaborada con caucho fundido y moldeada bajo controles específicos de espesor, temperatura y forma.

Esta etapa fue clave, ya que la vejiga define gran parte del comportamiento del balón en el campo de juego. Si el núcleo no mantenía la forma adecuada, el producto final podía perder precisión, equilibrio y redondez.

Luego, el núcleo fue inflado y sometido a vapor para alcanzar la resistencia necesaria. En los balones profesionales, además, se añadieron refuerzos con tiras de tela e hilo de nailon para fijar mejor la forma y el tamaño.

Capas diseñadas para resistir el juego

Después se elaboró la capa exterior, compuesta por láminas de espuma, tejido y polímeros sintéticos.

Estas capas fueron fusionadas mediante un proceso de laminación que permitió mejorar la resistencia al agua, al desgaste y a los impactos propios de un partido de alta competencia.

Cada panel tuvo que responder a medidas exactas, porque cualquier error podía afectar el peso, el equilibrio, la trayectoria y la redondez del balón.

Del trabajo artesanal a la tecnología industrial

En Sialkot, la tradición artesanal convivió con procesos industriales modernos. Algunos balones fueron cosidos a mano o con máquinas industriales, mientras que los modelos profesionales fueron ensamblados mediante termo-fusión.

Esta técnica, utilizada en balones mundialistas desde 2006, consistió en aplicar adhesivo de alta resistencia en los bordes de los paneles y unirlos con calor siguiendo un diseño previamente establecido.

El objetivo fue lograr una pelota más uniforme, resistente, equilibrada y apta para competir al máximo nivel.

“Si una persona experta cose el balón, su redondez será mucho mejor. Si no, el resultado será ovalado”, explicó Ali Arif, responsable de producción de Bola Gema.

Los controles antes de llegar al Mundial

Antes de ser utilizados en el Mundial 2026, los balones tuvieron que superar estrictas pruebas de calidad para obtener la certificación FIFA.

Las fábricas enviaron muestras a laboratorios especializados en países como Reino Unido, Alemania o Suiza, donde cada unidad fue evaluada bajo parámetros técnicos.

En estas pruebas se revisaron aspectos como peso, redondez, equilibrio, resistencia, absorción de agua, presión y comportamiento durante el juego.

Solo los balones que cumplieron con los estándares exigidos recibieron un número de licencia y pudieron ser comercializados como productos certificados por la FIFA.

Auditorías y revisiones permanentes

La certificación no terminó con la aprobación inicial. Las empresas también quedaron sujetas a auditorías independientes y controles posteriores.

La FIFA puede adquirir balones en tiendas y someterlos nuevamente a pruebas para verificar que mantengan la misma calidad que las muestras aprobadas originalmente.

Este sistema busca garantizar que los balones que llegan al mercado y a las competencias mantengan los estándares requeridos para el fútbol profesional.

De Sialkot a las canchas del Mundial

La producción de balones en Sialkot tiene una historia que se remonta al siglo XIX, cuando artesanos locales fabricaban pelotas para colonos británicos. Con el paso del tiempo, ese conocimiento se transmitió de generación en generación hasta convertir a la ciudad en un centro exportador clave para la industria deportiva.

Aunque el fútbol no es el deporte más popular en Pakistán, miles de trabajadores participan en una cadena productiva que abastece a Europa, Oriente Medio, Estados Unidos y otros mercados internacionales.

Hoy, muchos de esos balones ya se utilizan en el Mundial 2026. Detrás de cada pelota que rueda en la cancha hay una historia de trabajo industrial, precisión técnica, experiencia artesanal y controles rigurosos.

Antes de cada pase, remate o gol, ese balón ya recorrió su propio camino: nació en una fábrica, superó pruebas exigentes y llegó finalmente al escenario más importante del fútbol mundial.

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