"Queremos vivir": el emotivo mensaje de una pareja atrapada 17 horas bajo los escombros

En medio de la oscuridad, el miedo y la incertidumbre, Francisco y Yomaris pensaron que habían llegado a sus últimos minutos de vida. Atrapados entre los escombros de un edificio que colapsó durante los terremotos que sacudieron Venezuela, decidieron tomar su teléfono celular y grabar un mensaje de despedida para su familia.

Las imágenes, difundidas posteriormente por sus seres queridos, han conmovido a miles de personas por la serenidad y el amor con el que ambos enfrentaron uno de los momentos más difíciles de sus vidas.

Un mensaje para su hijo

Mientras esperaban la llegada de los equipos de rescate, la principal preocupación de la pareja era el futuro de su hijo, Sebastián.

Entre lágrimas, Yomaris pidió una y otra vez que, si alguien encontraba el teléfono, cuidaran del niño.

"Dile que cuiden a mi hijo, vida. Cuiden a mi hijo si consiguen este teléfono. Cuiden a mi hijo."

Por su parte, Francisco también aprovechó la grabación para enviar un último mensaje de amor a su hijo y al resto de su familia.

"Papi, mi amor, te amo. Sebastián... Mami, papi, los amamos."

"Sí vamos a vivir"

A pesar de la angustia, ambos intentaron mantenerse fuertes y darse ánimo mutuamente mientras esperaban ser encontrados.

En uno de los momentos más emotivos del video, Yomaris alentó a su esposo con una frase que hoy simboliza la esperanza en medio de la tragedia.

"Sí vamos a vivir, no te me desesperes, que cuento contigo."

Francisco también expresó su deseo de salir con vida.

"Tenemos mucho miedo, pero queremos vivir."

El milagro llegó 17 horas después

Contra todo pronóstico, Francisco y Yomaris resistieron entre 16 y 17 horas bajo los escombros hasta que los rescatistas lograron localizarlos y ponerlos a salvo.

Su hijo fue quien compartió posteriormente el video en redes sociales para agradecer el rescate de sus padres.

"Solo gracias a Dios porque pudiste meter tu mano y mandar a esas bellas personas que sacaran a mi papá y a su esposa."

Una historia que conmovió al mundo

El emotivo video se ha convertido en uno de los testimonios más impactantes que dejaron los terremotos en Venezuela.

En medio de una tragedia que ha cobrado numerosas vidas y destruido cientos de viviendas, la historia de Francisco y Yomaris representa un mensaje de amor, esperanza y fortaleza que ha emocionado a miles de personas dentro y fuera del país.

Mira la programación en Red Uno Play