Audiencia de Marset fue reprogramada para el 7 de julio y enfrenta un nuevo cargo por narcoterrorismo

Según una publicación del diario argentino La Nación, la Justicia de Estados Unidos reprogramó para el 7 de julio la audiencia del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, que inicialmente estaba prevista para este 1 de julio. El cambio se produce en un momento clave del proceso, luego de que la Fiscalía Federal ampliara la acusación en su contra e incorporara el delito de conspiración narcoterrorista.

La audiencia se desarrollará en el Tribunal de Distrito del Este de Virginia y marcará la lectura formal de los nuevos cargos que enfrenta el señalado líder del denominado Primer Cartel Uruguayo.

La Fiscalía endurece la acusación

Además de la imputación por conspiración para lavar dinero, vigente desde 2024, los fiscales estadounidenses presentaron una acusación sustitutiva que suma otros tres delitos:

Conspiración narcoterrorista.

Conspiración para traficar cocaína a bordo de una embarcación sujeta a jurisdicción de Estados Unidos.

Tráfico internacional de cocaína.

Según la acusación, Marset habría encabezado una organización dedicada al envío de cocaína desde Bolivia, Perú y Colombia hacia Europa, utilizando principalmente la hidrovía Paraná-Paraguay y puertos de Brasil, Paraguay y Uruguay.

Los fiscales sostienen que la droga era distribuida principalmente en Portugal, España, Países Bajos y Bélgica, en cargamentos que, en algunos casos, superaban las diez toneladas.

Presunto vínculo con el Clan del Golfo

Uno de los nuevos cargos se sustenta en un operativo realizado en junio de 2024 cerca de la isla de San Andrés.

La Fiscalía afirma que Marset conspiró con integrantes del Clan del Golfo para enviar cerca de 1.700 kilogramos de cocaína desde Colombia hacia Costa Rica en una embarcación sin bandera, que posteriormente fue interceptada por las autoridades colombianas.

Acusaciones de violencia

Por primera vez, el expediente incorpora hechos de violencia que la Fiscalía atribuye a Marset.

Entre ellos figuran el supuesto uso de armas y explosivos, amenazas contra autoridades judiciales uruguayas y su presunta participación en homicidios relacionados con la organización criminal.

Estas acusaciones forman parte de los argumentos utilizados por la Fiscalía para sustentar el cargo de conspiración narcoterrorista.

Cambios en la defensa

El proceso también llega con modificaciones en el equipo jurídico del acusado.

Marset reemplazó a sus anteriores abogados y designó como nuevos representantes a Robert Feitel y Sandi S. Rhee, quienes asumirán su defensa en la audiencia prevista para el próximo 7 de julio.

La denuncia contra agentes de la DEA

Días antes de la reprogramación de la audiencia, Marset envió una carta al tribunal en la que denunció que dos agentes de la DEA habrían intentado obligarlo a entregar las claves de una billetera de criptomonedas con aproximadamente cuatro millones de dólares en USDT.

El uruguayo también aseguró que fue interrogado sin la presencia de un abogado y que recibió amenazas durante su detención. Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no se han pronunciado públicamente sobre esas acusaciones.

Expectativa por la audiencia

La comparecencia del 7 de julio será determinante para el desarrollo del proceso, ya que se oficializarán los nuevos cargos y se definirá el rumbo de un caso que ha cobrado mayor relevancia tras el endurecimiento de la acusación por parte de la Fiscalía estadounidense.

El proceso es seguido de cerca en Bolivia, Uruguay y Paraguay, debido a las implicaciones que podría tener para las investigaciones sobre redes internacionales de narcotráfico que operan en la región.

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