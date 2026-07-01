Impactante video: guía turístico cae al vacío tras perder el equilibrio en un acantilado de Brasil

Un impactante video registró el momento en que un guía turístico perdió el equilibrio y cayó por un precipicio de aproximadamente 150 metros durante una excursión en el sendero Pedra do Macaco, en el estado de Río de Janeiro, Brasil.

La víctima fue identificada como Caio Rocha Aguiar Arrabal, de 44 años, quien acompañaba a un grupo de turistas cuando ocurrió el fatal accidente.

El momento quedó registrado

Las imágenes, que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, muestran a Caio desplazándose por un sector rocoso ubicado muy cerca del borde del acantilado.

En cuestión de segundos, el guía pierde el equilibrio mientras intenta descender entre las piedras, resbala, impacta contra las rocas y finalmente desaparece tras caer al vacío.

El video ha generado una fuerte conmoción entre los usuarios por la crudeza de la escena y por la rapidez con la que ocurrió el accidente.

Qué se sabe del caso

De acuerdo con la información difundida por medios brasileños, Caio recorría por primera vez ese sendero junto a un grupo de visitantes procedentes de Araruama.

Las primeras versiones indican que el accidente se produjo cuando se acercó a una zona rocosa, donde presuntamente intentaba tomarse una fotografía.

Asimismo, medios locales señalaron que el hombre aún no contaba con una licencia oficial como guía turístico.

Rescate complejo

Debido a la geografía del lugar y a la profundidad del barranco, los equipos de emergencia tuvieron que desplegar un helicóptero para recuperar el cuerpo de la víctima, ya que el acceso por tierra era extremadamente complicado.

El hecho volvió a poner sobre la mesa los riesgos de acercarse a zonas de alta pendiente y la importancia de respetar las medidas de seguridad en senderos turísticos, especialmente en lugares con precipicios y terrenos inestables.

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