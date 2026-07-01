Descartan contaminación del agua tras hallazgo de gaviotas muertas en Hampaturi

La Gobernación de La Paz descartó, de manera preliminar, que el hallazgo de varias gaviotas andinas muertas en inmediaciones de las represas de Hampaturi esté relacionado con contaminación del agua que abastece a la ciudad.

Fue hipotermia

El secretario departamental de Protección a la Madre Tierra y Gestión Ambiental, Gabriel Pari, informó que tras una inspección en el lugar se realizaron necropsias a las aves encontradas y los primeros resultados apuntan a que la causa de muerte fue la hipotermia.

“Sus órganos no han sido afectados por envenenamiento. La muerte ha sido por hipotermia”, explicó la autoridad.

Pari precisó que, aunque el análisis macroscópico descartó intoxicación, una muestra fue enviada a laboratorio para realizar estudios cualitativos que permitan confirmar si existe presencia de metales pesados u otros contaminantes.

¿Contaminación minera?

Respecto a las versiones que apuntaban a una posible contaminación minera, la autoridad explicó que el agua ácida proveniente de una antigua bocamina no ingresa a las represas, ya que es canalizada mediante una tubería que descarga aguas abajo del sistema de almacenamiento.

Asimismo, indicó que una investigación desarrollada por la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) concluyó que el agua de las represas no presenta contaminación por actividad minera.

Potabilización

Pari recordó además que el agua captada en Hampaturi es sometida a un proceso de potabilización antes de ser distribuida a la población.

La Gobernación solicitó a la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (Epsas) remitir los resultados de los monitoreos periódicos sobre la calidad del agua para fortalecer la transparencia y brindar tranquilidad a la población paceña.

Mientras se esperan los resultados finales de laboratorio, las autoridades reiteraron que no existen evidencias de contaminación en el sistema de abastecimiento de agua potable que llega a la ciudad de La Paz.

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