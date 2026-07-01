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Reprogramación de créditos supera las 46.000 operaciones y alcanza Bs 3.200 millones

La banca recordó que el beneficio previsto en el Decreto Supremo 5630 no es automático y debe ser solicitado por los prestatarios que hayan visto afectada su capacidad de pago.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

01/07/2026 12:48

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Foto: Secretario de Asoban, Nelson Villalobos, en conferencia de prensa. APG.
La Paz

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La Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) informó que, desde la entrada en vigencia del Decreto Supremo 5630, el sistema bancario ya procesó más de 46.000 operaciones de reprogramación y refinanciamiento de créditos, por un monto aproximado de Bs 3.200 millones.

El secretario de Asoban, Nelson Villalobos, explicó que estas medidas buscan brindar alivio financiero a los prestatarios que enfrentaron dificultades económicas como consecuencia de la crisis social, los paros y los bloqueos registrados en los últimos meses.

“Hasta hoy ya se han procesado en el sistema bancario 46.000 operaciones. Esto equivale a decir que se han reprogramado y refinanciado operaciones por un monto aproximado de 3.200 millones de bolivianos”, señaló.

Gestionan solicitudes

Se aclaró que las solicitudes presentadas por los clientes están siendo atendidas por las entidades financieras, aunque se enfatizó que el beneficio no se aplica de manera automática.

 

“Asoban recordó que este no es un Decreto Supremo de aplicación automática, por lo tanto, es importante que los prestatarios acudan a sus entidades financieras para que su caso sea evaluado si han perdido capacidad de pago o enfrentan problemas de liquidez”, indicó.

Asimismo, aseguró que todas las solicitudes serán analizadas por los bancos en el marco de las disposiciones establecidas por el Decreto Supremo 5630, el cual también contempla medidas de alivio asociadas a las reprogramaciones y refinanciamientos de créditos.

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