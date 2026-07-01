Micreros plantean subir el pasaje en Santa Cruz; esperan estudio técnico para definir nueva tarifa

La dirigencia del transporte urbano de Santa Cruz anunció que impulsará una revisión de las tarifas del transporte público y solicitará a las autoridades municipales la aprobación de un nuevo precio del pasaje, argumentando el incremento de sus costos de operación debido al desabastecimiento de combustible, la flexibilización del tipo de cambio del dólar y el encarecimiento de los repuestos.

El representante del Sindicato de Transportistas de Santa Cruz, Mario Guerrero, informó que el sector contratará una consultoría para elaborar un estudio técnico de costos que respalde la propuesta de ajuste tarifario. El documento será presentado posteriormente al Concejo Municipal y al alcalde para su evaluación.

“El transporte está bastante golpeado en su economía por la falta de combustible, por la subida del combustible y también por el dólar flexible. El 100% de los repuestos del transporte público llega del exterior, por lo que todos esos costos se han incrementado”, sostuvo Guerrero.

El dirigente explicó que el estudio determinará el monto del ajuste que solicitarán oficialmente a las autoridades, aunque recordó que la Confederación Nacional de Choferes de Bolivia ha planteado elevar el pasaje hasta Bs 4,50. No obstante, aclaró que el sector esperará los resultados técnicos antes de definir una cifra.

“Vamos a contratar una consultoría que tiene su tiempo. Una vez tengamos el estudio de costos, lo presentaremos al Concejo Municipal y al alcalde para que se haga una revisión de los precios”, afirmó.

Guerrero también señaló que la propuesta contempla una nivelación de las diferentes categorías tarifarias, incluyendo los pasajes para estudiantes, universitarios, personas adultas mayores, tarifas nocturnas y otros beneficios vigentes.

“Necesitamos que las autoridades nos regulen ese precio, que nos fijen un nuevo precio, porque este tema también está pendiente desde 2025”, manifestó.

Mira la programación en Red Uno Play