¿Subirá el pasaje? Hoy analizan estudio técnico para definir nueva tarifa del transporte en Santa Cruz

La Comisión Mixta del Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra se reunirá este lunes a las 14:00 para analizar el estudio técnico sobre la tarifa del transporte público, en un contexto en el que el servicio opera con normalidad y el pasaje transitorio se mantiene en Bs 3.

Paul Lobo, dirigente del Sindicato de Transporte 21 de Mayo, acusó al municipio de no haber realizado un estudio técnico sobre el costo real del transporte urbano, motivo por el cual, dijo, el sector asumió la tarea de actualizar su propio análisis para demostrar que la tarifa vigente no cubre los costos de operación.

“El pasaje tiene que ser Bs 4. En nuestro estudio vamos a demostrar que el impacto no solo afectó al diésel, sino también al Gas Natural Vehicular (GNV). No vamos a dar una cifra irresponsable”, señaló Lobo.

En relación con la importación de repuestos y neumáticos con arancel cero, el dirigente solicitó realizar un recorrido conjunto con la prensa y concejales para verificar que los precios no han registrado una rebaja, pese al anuncio de este beneficio por parte del Gobierno.

Respecto al Decreto Supremo 5503, Lobo pidió al Gobierno su derogación y planteó que se aplique un levantamiento gradual de la subvención a los hidrocarburos, tomando en cuenta al transporte público por el servicio que presta a la población.

Desde el Concejo Municipal informaron que un informe técnico preliminar será presentado por la comisión técnica y posteriormente evaluado por la Comisión Mixta, integrada por concejales, instituciones de la sociedad civil y especialistas del área. El documento contempla un rango de análisis que oscila entre Bs 2,90 y Bs 3,05, base sobre la cual se definió la tarifa transitoria vigente.

