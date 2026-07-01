Efectivos de las Fuerzas Armadas de Bolivia recuperaron los cuerpos de cuatro personas fallecidas durante las labores de búsqueda y rescate en las zonas más afectadas por los terremotos en Venezuela.

El contingente boliviano continúa desplegado en el área del desastre realizando operaciones ininterrumpidas de apoyo humanitario y rescate, según el reporte de Bolivia TV.

De acuerdo con el reporte difundido, el equipo especializado mantiene trabajos constantes en el terreno con el objetivo de localizar posibles sobrevivientes, así como recuperar víctimas que aún permanecen entre los escombros.

Las operaciones se desarrollan en coordinación con autoridades locales venezolanas y forman parte del apoyo internacional ante la emergencia.

Identificación y entrega de las víctimas

Los cuerpos recuperados serán sometidos a procesos de identificación correspondientes antes de ser entregados a las autoridades competentes, con el fin de que posteriormente puedan ser restituidos a sus familias para su sepultura, según el procedimiento establecido.

El Gobierno de Bolivia envió un contingente de 20 rescatistas especializados y más de seis toneladas de ayuda humanitaria para apoyar las labores en el país afectado.

El equipo está integrado por personal del Servicio de Salvamento y Rescate de la Fuerza Aérea Boliviana y de la Unidad Militar de Emergencia y Ecología.

Misión boliviana recupera cuatro cuerpos en zona del desastre en Venezuela. Foto: BTV

Coordinación interinstitucional

La misión fue organizada por instrucción del presidente Rodrigo Paz y coordinada entre la Cancillería, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Salud y el Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas.

El viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Paz, explicó que el despliegue responde a una solicitud específica de apoyo técnico por parte de Venezuela, debido a que las labores de rescate continúan realizándose de manera manual.

Paralelamente, el viceministro de Asuntos Consulares e Institucionales, Héctor Huanca, fue desplazado a la zona para coordinar la asistencia a ciudadanos bolivianos que pudieran estar afectados por la emergencia.

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