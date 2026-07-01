El Comité pro Santa Cruz presentó este miércoles una denuncia penal ante el Ministerio Público contra el expresidente Evo Morales, además de los dirigentes Vicente Salazar y Mario Argollo, a quienes señalan como presuntos responsables de los bloqueos registrados durante 53 días en el país.

La acción legal fue anunciada por el presidente de la entidad cívica, Stello Cochamanidis, quien informó que la denuncia incluye al menos nueve tipos penales, entre ellos terrorismo, alzamiento armado y financiamiento del terrorismo. Según explicó, los hechos denunciados habrían derivado en la vulneración de derechos fundamentales como la libre locomoción, la vida, la integridad física, el trabajo y la producción.

“Son nueve delitos los que hemos podido identificar… porque lo que ocurrió en el país desde mayo hasta junio tiene que tener responsables”, afirmó Cochamanidis, al señalar que la denuncia está dirigida contra los que considera “cabecillas” de las medidas de presión.

El líder cívico también sostuvo que cuentan con elementos de respaldo para la acusación y anunció que harán seguimiento al proceso judicial. “No puede ser que durante 53 días unos cuantos terroristas hayan querido tener secuestrado un país”, declaró, en referencia al impacto de los bloqueos.

Cochamanidis cuestionó además el trámite de recepción de la denuncia en dependencias del Ministerio Público, señalando demoras iniciales en la asignación del código del caso. Según su versión, el proceso fue agilizado tras la cobertura de medios de comunicación presentes en el lugar.

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