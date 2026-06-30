Misión humanitaria: Bolivia envía 20 rescatistas altamente especializados a Venezuela

El Gobierno nacional ha puesto en marcha un importante despliegue humanitario destinado a mitigar los efectos de la reciente emergencia en Venezuela. Esta operación estratégica traslada a un contingente de 20 rescatistas altamente especializados y más de seis toneladas de asistencia directa para los afectados.

La delegación oficial está compuesta por 18 especialistas del Servicio de Salvamento y Rescate de la Fuerza Aérea Boliviana (SAR-FAB) junto a dos miembros de la Unidad Militar de Emergencia y Ecología (UMEE). Todos los uniformados fueron seleccionados minuciosamente debido a su altísima preparación en la atención de desastres complejos.

Coordinación al más alto nivel

El viceministro de Defensa Civil, Alfredo Troche, confirmó en Santa Cruz que la misión cumple fielmente las instrucciones directas emitidas por el presidente Rodrigo Paz Pereira. Las tareas logísticas integran el esfuerzo conjunto del Ministerio de Defensa, Cancillería, Salud, el Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas y las autoridades venezolanas.

Foto: Facebook Ministerio de Defensa Estado Plurinacional de Bolivia.

La carga solidaria incluye cerca de dos toneladas de medicamentos esenciales gestionados por el Ministerio de Salud, además de alimentos e insumos variados. Estos recursos provienen tanto de la propia ciudadanía boliviana como de la comunidad de residentes venezolanos en el país.

"Estamos trabajando bajo un enfoque único: salvar vidas. Aquí no hay colores políticos ni diferencias; existe un objetivo noble que nos ha encomendado el presidente Rodrigo Paz Pereira. Así como Bolivia ha recibido la solidaridad de otros países en momentos difíciles, hoy también tiene la capacidad y la voluntad de extender su mano a quienes más lo necesitan", afirmó Alfredo Troche, viceministro de Defensa Civil.

Logística y operaciones en el terreno

El traslado total del contingente y el equipamiento se realizará de forma inmediata a bordo de un avión Hércules C-130 perteneciente a la Fuerza Aérea Boliviana. La planificación institucional estima una duración de siete días para la misión, reservando cinco jornadas completas para el trabajo efectivo en la zona de desastre.

Foto: Facebook Ministerio de Defensa Estado Plurinacional de Bolivia.

Por su parte, el teniente coronel Carlos Echalar Olmos, comandante del componente operativo, remarcó que el personal cuenta con años de experiencia bajo estándares internacionales. Los especialistas centrarán sus esfuerzos en la organización metodológica mediante la aplicación del Sistema de Comando de Incidentes.

Especialistas en salvar vidas

"Nuestra principal contribución será la organización de las operaciones, la aplicación del Sistema de Comando de Incidentes y las tareas de búsqueda y rescate de personas atrapadas. Ese es el conocimiento y la experiencia que Bolivia pone al servicio de esta misión humanitaria", sostuvo el teniente coronel Carlos Echalar Olmos.

Los rescatistas trabajarán equipados con herramientas manuales para intervenir de forma segura en las estructuras que hayan colapsado, prescindiendo inicialmente de maquinaria pesada. Asimismo, el equipo prescindirá de canes de búsqueda, enfocando todo el soporte en la experiencia técnica y los primeros auxilios que domina el personal humano.

Foto: Facebook Ministerio de Defensa Estado Plurinacional de Bolivia.

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