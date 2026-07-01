Observatorio San Calixto reporta un temblor de magnitud 4.0 en Potosí

El movimiento telúrico fue registrado este miércoles 1 de julio en la provincia Daniel Campos. Según el Observatorio San Calixto, tuvo una profundidad de 172,5 kilómetros y no se reportaron daños ni personas afectadas.
01/07/2026 13:58
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Un sismo de magnitud 4.0 fue reportado este miércoles 1 de julio en el departamento de Potosí, de acuerdo con el informe del Observatorio San Calixto.
El movimiento telúrico se registró en la provincia Daniel Campos y tuvo una profundidad de 172,5 kilómetros.
Según el reporte, el epicentro fue localizado a 34 kilómetros al oeste-noroeste de Villa Martín, a 81 kilómetros al nor-noreste de Ollagüe y a 102 kilómetros al noroeste de Mina San Cristóbal.
Hasta el momento, no se reportaron daños materiales ni personas afectadas a causa del sismo.
Las autoridades y organismos especializados mantienen el monitoreo correspondiente ante cualquier actualización relacionada con el evento sísmico.
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