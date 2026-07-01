¿Qué cambia con el Decreto 5647? Así funcionarán los ajustes en la tarifa eléctrica

El Gobierno nacional aprobó el Decreto Supremo 5647, que modifica el régimen de actualización de las tarifas de electricidad para los consumidores regulados. La principal novedad es que el límite máximo de variación mensual pasa del 3% al 5%, además de incorporar nuevos mecanismos para estabilizar los ajustes cuando aumenten los costos del sistema eléctrico.

La medida actualiza el Decreto Supremo 27302, vigente desde 2003, y ya entró en vigencia tras su publicación oficial.

¿Qué cambia con la nueva norma?

Hasta ahora, la normativa permitía que el valor promedio real de las tarifas de distribución eléctrica variara como máximo un 3% por mes.

Con el nuevo decreto, ese límite aumenta al 5% mensual, cuando existan modificaciones en:

Los precios del Mercado Eléctrico Mayorista.

Los costos de distribución de energía.

Esto significa que, si se presentan esas variaciones, las tarifas reguladas podrán ajustarse dentro de ese nuevo margen.

¿Habrá aumentos automáticos?

No. El decreto no establece un incremento inmediato del 5% en las facturas de electricidad.

Lo que hace es elevar el límite máximo permitido para los ajustes mensuales. Es decir, las tarifas solo podrán modificarse cuando existan variaciones en los costos que justifican la actualización y conforme a la regulación vigente.

¿Qué son los factores de estabilización?

La norma también incorpora factores de estabilización, mecanismos que permitirán distribuir los ajustes cuando las variaciones superen el límite establecido.

Estos podrán aplicarse cuando los cambios estén relacionados con:

El precio del gas natural utilizado para generar electricidad.

La variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) .

El tipo de cambio oficial del dólar.

Según el decreto, estos mecanismos podrán aprobarse en cualquier momento del semestre eléctrico.

¿Por qué se realizó este cambio?

La actualización forma parte de las medidas económicas adoptadas por el Gobierno en el contexto del nuevo escenario cambiario y busca adecuar el sistema tarifario a las variaciones en los costos de generación y distribución de energía.

El Decreto Supremo 5647 reemplaza parcialmente una regulación que estuvo vigente durante más de dos décadas y establece un nuevo marco para la actualización de las tarifas eléctricas en Bolivia.

Mira la programación en Red Uno Play