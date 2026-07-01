Tipo de cambio flexible elevará las regalías mineras, asegura el Gobierno

El Ministerio de Minería y Metalurgia informó que la implementación del tipo de cambio flexible en Bolivia está generando un impacto positivo en la recaudación minera, sin requerir modificaciones a la legislación vigente, ya que el sistema actual ya contempla mecanismos de ajuste automático.

De acuerdo con la información oficial, la dinámica del sector minero se sostiene en cuatro pilares que permiten mantener la estabilidad normativa y fortalecer los ingresos de los gobiernos subnacionales.

Regalías mineras se ajustan al mercado

La cartera de Estado explicó a través de sus canales oficiales que la recaudación por regalías mineras no es fija, sino que se actualiza en función de dos variables principales: el precio internacional de los minerales y el tipo de cambio vigente.

La combinación de ambos factores permite calcular el valor de las regalías en bolivianos, lo que garantiza que el Estado reciba ingresos actualizados y acordes a la realidad del mercado internacional.

No se requieren cambios a la ley minera

Uno de los aspectos centrales del informe es que la aplicación del tipo de cambio flexible no exige reformas a la normativa actual.

El sistema de cálculo ya está contemplado en la Ley N° 535 de Minería y Metalurgia y en la Ley N° 1503 sobre compra de oro para el fortalecimiento de las reservas internacionales, por lo que la indexación funciona de manera automática dentro del marco legal vigente.

Mayor ingreso para regiones productoras

El reporte señala que cuando el tipo de cambio se incrementa, las regalías en bolivianos también aumentan, lo que se traduce en mayores recursos para gobernaciones y municipios mineros.

Estos ingresos adicionales pueden ser destinados a proyectos de infraestructura, salud, educación y desarrollo productivo, fortaleciendo la economía local en las regiones extractivas.

Precio del oro se actualiza diariamente

En el caso del oro, el Banco Central de Bolivia (BCB) aplica un mecanismo de actualización diaria del precio de compra por gramo.

Este valor se calcula tomando como referencia la cotización internacional en la Bolsa de Metales de Londres (LME) y el tipo de cambio vigente en el país, lo que permite asegurar transparencia y competitividad en la compra del metal precioso a los productores nacionales.

Gobierno destaca estabilidad del sistema

Finalmente, el Gobierno destacó que este esquema permite consolidar una minería más eficiente y transparente, asegurando la distribución de recursos hacia los niveles subnacionales y fortaleciendo la actividad minera como uno de los pilares del desarrollo económico del país.

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