Bolivia envía más de 1,3 millones de medicamentos a familias de Venezuela

Bolivia gestionó un importante cargamento de ayuda humanitaria destinado a las familias de la hermana República de Venezuela, con más de 1,3 millones de unidades de medicamentos.

La acción fue impulsada por el Ministerio de Salud y Deportes, en coordinación con el sector farmacéutico boliviano, como parte de una iniciativa de apoyo sanitario fuera de las fronteras nacionales.

La donación fue realizada por Laboratorios ALFA S.A. e incluye medicamentos esenciales para distintos tratamientos médicos.

Antibióticos, antivirales y medicamentos de uso general

De acuerdo con el reporte institucional, el cargamento contempla 700.000 unidades de antibióticos y antivirales de amplio espectro, entre ellos Duonest, Cefinest y Aciclor.

Además, se enviarán 500.000 unidades de medicamentos de especialidad y cuidado general, como Lodinest, Hylos, Dale S y Krontyl.

La ayuda también incluye 50.000 cápsulas de Nestozol, un protector gástrico destinado al tratamiento y cuidado digestivo.

Apoyo sanitario y solidaridad

Desde el Ministerio de Salud y Deportes destacaron que esta gestión refleja el compromiso de Bolivia con el bienestar común, tanto dentro como fuera del país.

El cargamento humanitario busca contribuir a la atención de familias venezolanas mediante el acceso a medicamentos necesarios para diferentes cuadros de salud.

Con esta acción, Bolivia reafirma su cooperación solidaria con Venezuela y fortalece el trabajo conjunto entre el Estado y el sector farmacéutico nacional.

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