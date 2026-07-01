Sedepos interviene internado de Vila Vila tras denuncia y confirma que operaba sin autorización

El Servicio Departamental de Políticas Sociales (Sedepos) de la Gobernación de Cochabamba confirmó que el internado del municipio de Vila Vila, donde se investiga un presunto caso de abuso contra una menor, operaba sin autorización de funcionamiento, por lo que se dispuso su intervención e inspección inmediata.

La información fue proporcionada por el director de Sedepos, Manuel Mariscal, quien indicó que un equipo técnico fue desplazado hasta el lugar para verificar las condiciones del establecimiento y el cumplimiento de la normativa vigente.

Explicó que la intervención incluye una inspección completa al internado, con el objetivo de revisar sus protocolos de atención, condiciones de infraestructura y el marco legal bajo el cual venía funcionando.

“Nos estamos apersonando al proceso y realizando una inspección al internado para conocer sus condiciones y protocolos”, señaló. El objetivo de esta verificación es establecer responsabilidades administrativas y esclarecer por qué el establecimiento continuaba operando sin la autorización correspondiente.

Internado sin autorización legal

De acuerdo con Sedepos, el internado, de administración municipal, no cuenta con la Resolución de Autorización de Funcionamiento, unrequisito obligatorio para su operación legal.

La institución departamental recordó que esta irregularidad ya fue detectada en otros internados del departamento, por lo que se instruyó a los gobiernos municipales regularizar su situación.

Investigación en curso por presunto abuso

El caso se hizo público tras una denuncia de un presunto caso de abuso a una menor. La investigación se encuentra en curso y es coordinada con el Ministerio Público, en resguardo de los derechos de los menores involucrados.

Según el reporte preliminar, la víctima ya fue separada del internado y se encuentra bajo el cuidado de su familia. En tanto, los presuntos implicados permanecían en el establecimiento al momento de la intervención.

Sedepos remarcó que el proceso se maneja con estricta reserva debido a que involucra a menores de edad y que todas las acciones están orientadas a esclarecer los hechos y garantizar medidas de protección.

Seguimiento institucional

El equipo técnico de Sedepos continuará con el seguimiento del caso junto al Ministerio Público, mientras avanza la inspección al internado intervenido en el municipio de Vila Vila.

Contexto

El alcalde de Vila Vila, Jorge Maldonado, había señalado previamente que el internado funcionaba legalmente, contaba con personal capacitado y ambientes separados para niñas y niños, además de negar irregularidades en su funcionamiento.

Asimismo, indicó que el hecho investigado habría ocurrido el 17 de junio alrededor de las 14:00 y no durante la noche, como se especuló inicialmente.

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