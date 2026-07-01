Lara rechaza proyecto para designar magistrados interinos y convoca reunión en la ALP

El vicepresidente del Estado y presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Edmand Lara, expresó su rechazo a un proyecto de ley que ya se encuentra en la Cámara de Senadores y que, según advirtió, pretende designar magistrados faltantes del Tribunal Constitucional Plurinacional y del Tribunal Supremo de Justicia sin pasar por una elección judicial complementaria.

La autoridad alertó que la propuesta buscaría cubrir cinco acefalías en el TCP y dos en el TSJ mediante una designación legislativa, mecanismo que, a su criterio, vulneraría el principio constitucional de elección por voto ciudadano.

“He tomado conocimiento de un proyecto de ley que ya está en la Cámara de Senadores, con el cual se pretende designar a cinco magistrados faltantes del Tribunal Constitucional Plurinacional y dos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, sin ser elegidos en una elección judicial complementaria”, afirmó Lara.

El presidente de la ALP sostuvo que la elección directa de magistrados es una garantía de independencia del Órgano Judicial y de equilibrio entre los poderes del Estado.

“Los magistrados deben ser elegidos por voto ciudadano, porque esa es la garantía de independencia del órgano judicial y el equilibrio entre los poderes del Estado. Cualquier mecanismo distinto debilita la institucionalidad democrática y genera concentración de poder en una sola mano”, manifestó.

Lara cuestionó la posibilidad de designar magistrados interinos mediante una ley y advirtió que una decisión de esa naturaleza podría afectar la independencia judicial y la institucionalidad democrática del país.

Convoca reunión para este jueves

Ante este escenario, el vicepresidente convocó a una reunión este jueves 2 de julio para abordar el tema y defender, según dijo, los principios constitucionales, la independencia de los órganos del Estado y el derecho del pueblo a elegir a sus autoridades judiciales.

“Mi respuesta es una sola, convoco a que nos sentemos este jueves. La Asamblea no va a eludir su responsabilidad. Pedir presupuesto para modernizar, para que la justicia llegue a la gente, no es ser sindicalistas, es defender el Estado de Derecho”, señaló.

Defensa de la Constitución y del voto ciudadano

Lara remarcó que la Vicepresidencia abrirá sus puertas para discutir el tema y preservar el mandato constitucional sobre la elección de autoridades judiciales.

“Hermanas y hermanos, la Vicepresidencia abrirá sus puertas para defender los principios constitucionales, la independencia de los órganos del Estado y el derecho del pueblo a elegir a sus jueces”, expresó.

La autoridad sostuvo que la Constitución Política del Estado debe ser la guía para resolver la crisis judicial y fortalecer la democracia.

“La Constitución Política del Estado debe ser siempre nuestra guía, porque solo respetándola podremos fortalecer la democracia y preservar el Estado de Derecho”, añadió.

Con esta convocatoria, el presidente de la ALP busca instalar una discusión institucional sobre el futuro de las acefalías judiciales y evitar que la designación de magistrados se realice mediante un mecanismo distinto al voto ciudadano.

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