Rodrigo Paz tras la Cumbre del Mercosur: “Una Bolivia más conectada significa más oportunidades”

El presidente Rodrigo Paz destacó los resultados alcanzados por Bolivia en el marco de la 68° Cumbre del Mercosur y afirmó que el país dio pasos concretos para fortalecer su integración regional, ampliar mercados, atraer inversión y generar nuevas oportunidades para los bolivianos.

A través de sus redes sociales, el mandatario resaltó que Bolivia avanzó en una agenda estratégica con Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil, orientada a consolidar rutas de conexión, comercio, energía y desarrollo productivo.

“En nombre de Bolivia hemos dado pasos concretos para fortalecer la integración regional”, expresó Paz.

Urupabol, Hidrovía y Corredor Bioceánico

El presidente señaló que uno de los principales avances fue el trabajo con Urupabol, mecanismo integrado por Uruguay, Paraguay y Bolivia, para impulsar la implementación del Corredor Bioceánico.

Según Paz, esta agenda también incluye la integración con Chile y el fortalecimiento del trabajo sobre la Hidrovía, considerada una vía clave para conectar a Bolivia con mercados internacionales.

“Avanzamos con Urupabol para implementar el Corredor Bioceánico junto con Uruguay, Paraguay y la integración con Chile; consolidamos el trabajo sobre la Hidrovía y fortalecimos la relación energética y comercial con Brasil”, afirmó.

Más mercados, inversión y oportunidades

El mandatario sostuvo que una Bolivia más conectada con la región permitirá abrir nuevas posibilidades para el país.

“Una Bolivia más conectada con la región significa más mercados, más inversión y más oportunidades para los bolivianos”, remarcó.

La posición de Paz se da en el marco de una cumbre en la que los países del Mercosur acordaron fortalecer la integración energética, promover un mercado regional de gas natural, avanzar en interconexión eléctrica e impulsar tecnologías de bajo carbono, biocombustibles y combustibles sostenibles de aviación.

Convertir acuerdos en resultados

Rodrigo Paz anunció que, tras los acuerdos alcanzados, el Gobierno trabajará en la socialización de leyes y acciones necesarias para convertir estos compromisos regionales en resultados concretos para la población.

“Ahora, trabajaremos para socializar las leyes y las acciones que harán posible convertir estos acuerdos en resultados concretos para nuestra gente”, señaló.

El mandatario indicó que estas medidas estarán orientadas a fortalecer las capacidades productivas del país, generar nuevas oportunidades y preparar a Bolivia para aprovechar el nuevo escenario de integración regional.

“Poner a Bolivia en el mundo”

Paz aseguró que su Gobierno trabaja junto a distintos sectores para reposicionar al país en la región y abrirlo a nuevas oportunidades internacionales.

“Bolivia puede estar segura de que este Gobierno está trabajando con todos para poner a Bolivia en el mundo y traer el mundo a Bolivia, para construir un futuro mejor para todos los bolivianos”, afirmó.

La 68° Cumbre del Mercosur cerró con una agenda marcada por integración energética, transición verde, conectividad, comercio, corredores regionales y cooperación entre los países del bloque.

Para Bolivia, el mensaje presidencial apunta a presentar estos acuerdos como una oportunidad estratégica para dejar atrás el aislamiento, ampliar su presencia regional y convertir su ubicación geográfica en una ventaja económica para el desarrollo nacional.

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