Santamaría asegura que el Ejecutivo no envió ningún proyecto sobre magistrados

El Gobierno nacional aclaró este miércoles que la selección de postulantes a magistrados del Órgano Judicial está en manos de la Asamblea Legislativa Plurinacional y negó haber enviado un proyecto de ley para la designación de autoridades interinas.

La explicación fue realizada por el viceministro de Coordinación Legislativa, Wilson Santamaría, luego de que circulara información sobre un proyecto que plantearía que el presidente Rodrigo Paz designe magistrados interinos del Tribunal Constitucional Plurinacional y del Tribunal Supremo de Justicia.

“El Órgano Ejecutivo no ha enviado ningún proyecto. Nosotros conocemos de seis proyectos a la fecha, en la Comisión de Constitución, en la Comisión de Justicia Plural en Diputados, en el Senado, en la Comisión de Constitución del Senado”, señaló Santamaría.

Debate está en la Asamblea

El viceministro remarcó que cualquier definición sobre la elección o designación de magistrados debe ser tratada dentro del Legislativo, donde actualmente existen diferentes propuestas en análisis.

Según explicó, los proyectos plantean distintas alternativas para resolver las acefalías judiciales y garantizar el funcionamiento de la institucionalidad del Órgano Judicial.

“Todos los proyectos tienen diferentes aristas, desde hacer elección judicial sin explicar cómo se hace para no tener magistrados en diferentes cómputos, la habilitación de suplentes, este documento que han conocido ayer, que serán parte del debate”, indicó.

Ejecutivo esperará propuestas oficiales

Santamaría afirmó que el Gobierno se pronunciará cuando las propuestas sean formalizadas dentro del proceso legislativo correspondiente.

La autoridad reiteró que el Ejecutivo no presentó una iniciativa propia sobre este tema y que el tratamiento de los proyectos corresponde a las comisiones y cámaras de la Asamblea Legislativa.

Compromiso con la institucionalidad judicial

El viceministro aseguró que el Gobierno mantiene el compromiso de garantizar el funcionamiento de la institucionalidad del Órgano Judicial, en medio del debate por las acefalías en el Tribunal Constitucional Plurinacional y el Tribunal Supremo de Justicia.

La aclaración surge en un momento de alta sensibilidad política e institucional, luego de que diferentes sectores cuestionaran la posibilidad de cubrir magistraturas mediante mecanismos distintos a una elección judicial complementaria.

Santamaría insistió en que será la Asamblea Legislativa la instancia encargada de analizar las propuestas, debatir sus alcances y definir el camino institucional que permita resolver la situación del sistema judicial.

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