Gobernador Velasco pide al Gobierno aclarar efectos del nuevo tipo de cambio en contratos privados

El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, expresó su preocupación por las dificultades que atraviesan varias familias cruceñas a raíz de la actualización del tipo de cambio oficial y los efectos que esta medida estaría generando en contratos privados, principalmente en operaciones inmobiliarias pactadas originalmente en dólares.

Velasco señaló que existen ciudadanos que enfrentan incrementos en el valor de sus cuotas, por lo que consideró necesario atender esta situación con responsabilidad, seguridad jurídica y protección de los derechos de las partes.

Pide proteger al consumidor

La autoridad departamental indicó que toda controversia derivada de contratos privados debe ser abordada resguardando tanto la seguridad jurídica como los derechos de los consumidores.

“Entendemos la preocupación de los ciudadanos que hoy enfrentan un incremento en el valor de sus cuotas y creemos que toda situación de esta naturaleza debe ser atendida con responsabilidad, seguridad jurídica, protección de los derechos de las partes y defendiendo al consumidor”, señaló.

Aclara competencias

Velasco aclaró que la regulación del régimen cambiario, la política monetaria y la interpretación de los efectos jurídicos de contratos privados son competencias exclusivas del Gobierno nacional, a través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y las entidades correspondientes.

También recordó que las relaciones contractuales entre particulares se rigen por la legislación civil y comercial vigente, por lo que cualquier criterio vinculante o medida de alcance general debe ser emitido por autoridades nacionales.

Gobernación no puede intervenir contratos

El gobernador remarcó que el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz no tiene competencia legal para intervenir, modificar o interpretar contratos privados ni para emitir disposiciones que alteren sus efectos jurídicos.

“No tenemos competencia legal para intervenir, modificar o interpretar contratos privados ni para emitir disposiciones que alteren sus efectos jurídicos”, afirmó.

Llamado al Gobierno nacional

Pese a esta limitación competencial, Velasco hizo un llamado al Gobierno nacional para que brinde certidumbre jurídica, establezca criterios claros sobre la aplicación de la medida cambiaria y promueva mecanismos de protección para las familias bolivianas.

Según la autoridad, es necesario evitar conflictos innecesarios entre ciudadanos y el sector privado, garantizando al mismo tiempo la estabilidad económica de las familias y el respeto a la seguridad jurídica.

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