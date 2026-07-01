Gobierno y TSJ inician diálogo y encaminan solución al conflicto por presupuesto

El Gobierno nacional y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anunciaron avances en las negociaciones para atender las demandas presupuestarias del Órgano Judicial, luego de una reunión sostenida entre autoridades de ambas instituciones.

El presidente del TSJ, Romer Saucedo, informó que existe predisposición del Ejecutivo para analizar las necesidades del sistema judicial y destacó que las conversaciones avanzan dentro de una ruta de diálogo.

“Hay predisposición de parte del Ejecutivo de poder atender las demandas que tenemos como Órgano del Estado, pero también hay la predisposición de nosotros de poder solucionar esto, como siempre lo dijimos, en base a una ruta crítica, que primero había que agotar la vía del diálogo”, afirmó.

Saucedo señaló que el proceso permitirá fortalecer al Órgano Judicial manteniendo el respeto entre los poderes del Estado y la coordinación institucional prevista en la Constitución.

Gobierno apuesta por el diálogo

Por su parte, el ministro de Gobierno, Marco Oviedo, aseguró que el diálogo es una de las principales políticas del Gobierno y confirmó que las solicitudes del TSJ serán derivadas a las instancias competentes para su evaluación.

“Estamos encaminados a resolver los pedidos y la interrelación entre poderes que debe existir en democracia”, manifestó la autoridad.

El acercamiento entre ambas instituciones se produce después de que el Tribunal Supremo de Justicia advirtiera con asumir medidas de presión para exigir un incremento del presupuesto destinado al Órgano Judicial.

Con este encuentro, ambas partes ratificaron su voluntad de continuar las conversaciones y buscar una solución consensuada que permita atender las demandas sin afectar el funcionamiento de la administración de justicia.

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